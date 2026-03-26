¿A qué hora inicia y cuándo finaliza la ley seca por Elecciones 2026 en Perú? ESTO es lo que debes saber

Los peruanos y peruanas se alistan para las Elecciones Generales 2026 que se realizarán el domingo 12 de abril. En este contexto, los organismos competentes están desarrollando sus funciones con la finalidad de que los comicios se lleven a cabo con normalidad; sin embargo, la ciudadanía también debe hacer lo suyo e informarse respecto a las medidas que regirán durante dicho periodo electoral.

Una de las acciones que se aplicará a nivel nacional para esta jornada electoral es la ley seca, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde las 8.00 horas del sábado previo hasta las 8.00 horas del lunes posterior al día de la votación. Es importante destacar que su incumplimiento provoca multas y posibles detenciones.

¿A qué hora inicia la ley seca por las Elecciones Generales 2026?

La medida que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas durante ese periodo en todo el país dura aproximadamente 48 horas:

Inicio de la ley seca: sábado 11 de abril de 2026 desde las 8.00 a. m.

sábado 11 de abril de 2026 desde las 8.00 a. m. Fin de la ley seca: lunes 13 de abril de 2026 hasta las 8.00 a. m.

La ley seca comienza 48 horas antes de la elección 2026 a nivel nacional.

En caso de que se incumpla esta norma, las multas no solo están dirigidas a los ciudadanos que consuman bebidas alcohólicas en dicho periodo, sino también a los establecimientos comerciales que vendan estos productos, como bares, licorerías o tiendas.

Según la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.º 26859) y el Código Penal, la multa económica por incumplir la ley seca puede ser no menor a S/ 2,790 aproximadamente. Asimismo, se puede sancionar con la clausura del local, en el caso de negocios que vendan alcohol durante la restricción.

¿Cuáles son las otras prohibiciones para las Elecciones Generales 2026?

Adicional a la ley seca en Perú, también queda restringida la propaganda electoral 24 horas antes de los comicios, así como la publicación de encuestas y resultados antes del cierre oficial de las mesas de sufragio, al igual que portar armas durante la jornada electoral.