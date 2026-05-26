¿Celebra Cristal? Conmebol sancionó a Palmeiras tras duelo ante celestes en Matute: "Se deducirá"

En las últimas horas, Conmebol confirmó una sanción a Palmeiras tras el partido ante Sporting Cristal que se disputó en Matute por la Copa Libertadores 2026. Como se recuerda, el elenco brasileño superó a los celestes por 2-0, un marcador que prácticamente complicó las aspiraciones de los rimenses en su afán de llegar a octavos de final. Bajo ese contexto, ahora el ‘Verdao‘ deberá asumir el castigo que notificó el Comité Disciplinario del ente rector del fútbol sudamericano.

Conmebol sancionó a Palmeiras tras partido ante Sporting Cristal

Según pudo informar el Diario Olé de Argentina, Conmebol tomó una decisión ante el expediente que se abrió contra el DT Abel Ferreira por un gesto hacia el futbolista José Manuel ‘Flaco‘ López. Se determinó que se sancione al estratega con una multa de 15 mil dólares y que afectará al mismo ‘Verdao‘.

Además, se indica claramente que este monto se le descontará al club en el pago que brinda Conmebol a los equipos por concepto de derechos de retransmisión y patrocinio. Eso sí, desde Brasil no se sabe a ciencia cierta si Palmeiras replicará esta multa con el salario del estratega.

“15 mil dólares para Abel Ferreira por el f**k you al Flaco López. El Comité Disciplinario de la Conmebol sancionó al DT del Palmeiras por el gesto hacia el argentino durante la celebración del primer gol en la victoria por 2-0 sobre Sporting Cristal. Se le aplicó el artículo 11.2, secciones B y C del Código, por "comportarse de manera ofensiva"“, se lee en la publicación del medio argentino.

Diario Olé informó sanción de Conmebol a Palmeiras.

Sporting Cristal espera un milagro para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores

Dado el panorama en la tabla de posiciones del grupo F de la Copa Libertadores 2026, Sporting Cristal necesita vencer a Cerro Porteño en Paraguay y, a la par, esperar una épica victoria de Junior ante Palmeiras en Brasil. Solo así, el cuadro celeste hará historia y estará entre los 16 mejores clubes de Sudamérica.