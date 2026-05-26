Entradas para Sporting Cristal vs Comerciantes FC por la Copa Calientes 2026: dónde y cómo comprar boletos

Faltan pocas semanas para el inicio del nuevo torneo del fútbol peruano. La Copa Caliente 2026 se presenta como un certamen que promete darle más rodaje a jugadores que no tienen muchos minutos. En este contexto, ya se anunciaron las entradas para el partido entre Sporting Cristal y Comerciantes FC, equipo de la Liga 2 que representa a Loreto. Dicho encuentro se disputará por la primera fecha de la fase de grupos.

Entradas para Sporting Cristal vs Comerciantes FC por Copa Caliente

Las entradas para este partido entre Sporting Cristal y Comerciantes FC, que se realizará en el estadio Villa Emprendedora CFC, oscilan desde S/30.

Occidente: S/ 60.00

Oriente: S/ 30.00

¿Dónde comprar las entradas para Sporting Cristal vs Comerciantes FC por Copa Caliente?

De acuerdo con la publicación del club, los boletos para este compromiso se podrán adquirir mediante la plataforma de Vaope.com. La venta está disponible desde este lunes 25.

Boletos para el partido de Comerciantes vs Sporting Cristal

¿Cuándo se juega Sporting Cristal vs Comerciantes FC por Copa Caliente?

Este encuentro está agendado para el sábado 13 de junio y se podrá seguir desde las 3.30 p. m. “Se viene el inicio de la Copa de la Liga 2026 en un partido histórico en la Villa Emprendedora CFC entre Comerciantes FC vs Sporting Cristal. Iquitos se pone caliente”, escribió el club de Loreto mediante sus redes sociales.

Comerciantes FC recibirá la visita de Sporting Cristal

¿Cómo es el presente de Sporting Cristal y Comerciantes FC?

Actualmente, Comerciantes FC lidera el Grupo B de la Liga 2, mientras Sporting Cristal vive un momento complicado en la Liga 1 Te Apuesto. Aun así, el cuadro rimense mantiene la ilusión de pelear por un cupo a la Copa Libertadores o a la Copa Sudamericana.