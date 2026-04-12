Elecciones 2026: JNE amplía horario de votación hasta las 6:00 p. m. debido a retrasos en mesas de sufragio

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que el horario de votación para las Elecciones Generales 2026 de este domingo 12 de abril se amplía hasta las 6.00 p. m., debido a retrasos en la instalación de mesas de sufragio en distintas zonas del país. Este pedido fue realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Inicialmente, la jornada electoral estaba prevista hasta las 5:00 p. m.; sin embargo, ante los inconvenientes presentados a nivel nacional, especialmente ante las demoras reportadas durante la mañana, se tomó dicha medida con la finalidad de que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin inconvenientes.

ONPE: Se reportan demora en la instalación de mesas de sufragio

Se confirmó que este domingo 12 de abril se registraron demoras en la instalación de mesas de sufragio en distintos puntos de Lima, principalmente en la zona sur de la capital. Este problema se originó por un retraso en la distribución del material electoral, lo que impidió que varias mesas se instalen a la hora prevista.

Según lo informado, la causa principal fue el incumplimiento de la empresa encargada del traslado, identificada como Servicios Generales Galaga, por lo que debido a ello, no llegaron a tiempo cédulas, actas y otros insumos clave en algunos locales.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo se pronunció: “(se) invoca a la ciudadanía a mantener la calma, a fin de permitir que se culmine con el reparto del material electoral, se instalen las mesas de sufragio y se dé inicio al proceso de votación en condiciones adecuadas.”, informó mediante un comunicado.