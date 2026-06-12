Marcha 'La toma de Lima': cuándo es, a qué hora inicia y rutas de la movilización en apoyo a Roberto Sánchez

El proceso electoral 2026 ha generado gran tensión en el país y los candidatos, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, pelean punto a punto por el sillón presidencial. En medio de este panorama, se convocó la marcha 'La toma de Lima', que reúne a simpatizantes del partido Juntos por el Perú y a diversos ciudadanos del interior, quienes exigen transparencia en el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De acuerdo con lo informado, la movilización se desarrollará este viernes 12 de junio en el Centro Histórico, por lo que la Municipalidad de Lima ha tomado medidas para evitar una gran movilización y reforzar varios puntos de la capital. ¿A qué hora inicia la protesta y qué rutas tomará?

Marcha 'La toma de Lima': rutas y punto de encuentro de la movilización

Se sabe que el punto de encuentro será la plaza San Martín, para luego dirigirse al Congreso de la República, Palacio de Gobierno o la sede del JNE; sin embargo, hasta el momento no se confirman la ruta oficial ni el horario, pero se estima que 'La toma de Lima' comenzaría a las 5.00 p. m.

Participantes de 'La toma de Lima' recorrerán las principales calles de la ciudad.

Por su parte, la Municipalidad de Lima anunció que implementará restricciones al tránsito vehicular en diversos sectores clave del Centro Histórico de la capital. Como parte de esta medida, algunos cruces permanecerán cerrados al paso de vehículos y serán habilitados únicamente para la circulación de peatones:

Jirón Carabaya con Jirón Lampa

Jirón Lampa con avenida Nicolás de Piérola

Jirón Camaná con avenida Nicolás de Piérola

De igual manera, precisó que no se autorizarán reuniones ni movilizaciones dentro de la denominada zona rígida del Cercado de Lima, en cumplimiento del Acuerdo de Concejo N.° 026, que establece la intangibilidad de este sector. Las acciones de control se concentrarán en espacios públicos considerados estratégicos, como la plaza San Martín, la plaza Dos de Mayo y la plaza de la Democracia, escenarios donde tradicionalmente se realizan protestas y concentraciones ciudadanas.

Municipalidad de Lima toma medidas ante protesta

Ante la convocatoria de la marcha 'La toma de Lima', distintos alcaldes de Lima Metropolitana mostraron su apoyo a las acciones impulsadas por la Municipalidad de Lima, como la activación de un operativo especial de control territorial en el Centro Histórico y un plan preventivo que incluye vigilancia terrestre, videovigilancia, control vehicular y patrullaje aéreo mediante drones con inteligencia artificial.

Municipalidad de Lima monitorea el Centro Histórico ante alerta de protesta.

“He recibido una respuesta muy positiva de numerosos alcaldes distritales. Todos vienen respaldando plenamente el trabajo que desarrolla la Municipalidad de Lima, así como la convocatoria dirigida al presidente de la República, a la Fiscalía de la Nación y a la Presidencia del Consejo de Ministros para que implementen las medidas necesarias”, sostuvo el alcalde Renzo Reggiardo.

Comunicado de la Municipalidad de Lima

“Ante las anunciadas movilizaciones en el centro histórico de Lima, en el marco del actual proceso electoral, nos sumamos al pedido del alcalde, Renzo Reggiardo Barreto, al Gobierno central y al Ministerio Público, de reforzar con carácter de urgencia el control del orden interno y las medidas de seguridad por parte de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.”, se precisó.

Comunicado de la Municipalidad de Lima ante el anuncio de la protesta.

“Es responsabilidad del Gobierno central adoptar de inmediato las medidas correspondientes que permitan brindar seguridad y tranquilidad a los vecinos de Lima Metropolitana además de salvaguardar los monumentos, plazas, edificios históricos, bienes de interés cultural y vías metropolitanas del centro histórico de Lima, donde debido a su intangibilidad, está restringido el desarrollo de marchas, movilizaciones y todo tipo de concentraciones públicas y políticas.”, agregó.