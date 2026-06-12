Municipalidad de Lima recupera espacios públicos de la alameda Chabuca Granda: medida abre debate en redes

Este miércoles, 11 de junio, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ejecutó un operativo de recuperación de espacios públicos en la alameda Chabuca Granda, ubicada en el Centro Histórico de la capital. La intervención tuvo como objetivo reforzar el orden, la seguridad y el adecuado uso de esta concurrida zona, considerada uno de los principales puntos de encuentro para vecinos, turistas y visitantes.

El operativo fue desarrollado durante la madrugada con la participación de diversas áreas municipales, entre ellas Fiscalización y Control, Seguridad Ciudadana, Servicios a la Ciudad, Gestión del Riesgo de Desastres y PROLIMA, además del apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP). Según el municipio, las acciones estuvieron enfocadas en retirar actividades informales que ocupaban espacios peatonales y afectaban la libre circulación de las personas.

Se realiza un operativo integral con personal de la municipalidad y efectivos de la Policía Nacional.

Como parte de la intervención, la Municipalidad inició labores de mantenimiento y recuperación del ornato urbano. Los trabajos incluyen el acondicionamiento de áreas públicas y mejoras en la imagen de la alameda, con la finalidad de brindar un entorno más ordenado y seguro para quienes transitan diariamente por el lugar.

Las autoridades municipales señalaron que la medida forma parte de una estrategia más amplia para recuperar espacios públicos en distintos puntos de Lima. En los últimos meses, la comuna ha realizado intervenciones similares en sectores como Mesa Redonda, Mercado Central, Las Malvinas, el Triángulo Grau y otras zonas afectadas por la ocupación indebida de la vía pública.

Operativo en la alameda Chabuca Granda genera debate en redes sociales

Sin embargo, la intervención también generó una amplia discusión en redes sociales. Mientras algunos ciudadanos respaldaron las acciones por considerar que contribuirán a mejorar la seguridad y el orden en el Centro Histórico, otros expresaron preocupación por el impacto que podrían tener sobre artistas, como los cómicos ambulantes y actividades culturales que tradicionalmente se desarrollaban en la alameda.

Usuarios reaccionan al operativo en la alameda Chabuca Granda.

La recuperación de la alameda Chabuca Granda se suma a los esfuerzos de la gestión municipal por reforzar el control del espacio público y preservar el patrimonio histórico de la ciudad. No obstante, la discusión continúa abierta entre quienes priorizan el ordenamiento urbano y aquellos que consideran necesario encontrar un equilibrio que también permita el desarrollo de expresiones culturales y actividades económicas formales en uno de los espacios más emblemáticos del Centro de Lima.