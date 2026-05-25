Sinuano Día y Noche HOY, lunes 25 de mayo EN VIVO: resultados del último SORTEO y números ganadores

Las jornadas diurna y nocturna del sorteo El Sinuano, de Colombia, que se realizarán HOY, lunes 25 de mayo de 2026, brindarán múltiples oportunidades para ganar premios que podrían transformar significativamente la vida de los participantes. Si compraste tu boleto, a continuación se presentan los detalles esenciales y los resultados. ¡Te deseamos mucha suerte!

Sinuano Día y Noche HOY, lunes 25 de mayo EN VIVO: resultados del último SORTEO 09:32 Bienvenidos HOY, lunes 25 de mayo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora se juega el sorteo Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche se llevan a cabo en horarios específicos. La primera edición, conocida como Sinuano Día, inicia a las 2.30 p. m., mientras que el Sorteo Noche tiene lugar a las 10.30 p. m. Es importante destacar que, durante los domingos y feriados, el horario del Sorteo Noche se adelanta a las 8.30 p. m.

Las loterías principales de Colombia

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Lotería del Quindío

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Lotería de Santander

Lotería del Tolima

Lotería del Valle

¿Cómo se determinan los premios del Sinuano?

Los premios del sorteo Sinuano, tanto en su versión Día como Noche, se determinan en función de la cantidad de números que coincidan en el boleto del participante con las bolillas ganadoras de cada edición. A mayor número de aciertos, más elevado será el monto del premio que se otorgue.