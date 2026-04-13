Temblor en Perú EN VIVO HOY, lunes 13 de abril 2026: epicentro y a qué hora ocurrió el último sismo.

Hoy, lunes 13 de abril, el Perú se encuentra bajo vigilancia ante posibles temblores. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ofrece actualizaciones constantes sobre los sismos que se registran en el país. A través de sus informes, podrás conocer en EN VIVO los lugares específicos donde se han detectado movimientos telúricos, ¿Qué debes tomar en cuenta?

Temblor en Perú EN VIVO HOY, lunes 13 de abril 2026, según IGP 09:20 Bienvenidos Este lunes 13 de abril, el IGP compartirá el reporte oficial de los últimos temblores registrados en Perú. Conoce dónde fue el epicentro, magnitud y noticias.

Recomendaciones que debes considerar durante un temblor

Mantén la calma y evita correr o gritar.

Ubícate en una zona segura, como bajo una mesa resistente o junto a una pared estructural.

Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer (vidrios, lámparas, repisas).

No uses ascensores, siempre escaleras si necesitas evacuar.

Protege tu cabeza y cuello con brazos o algún objeto.

Apaga cocina o fuentes de fuego si es seguro hacerlo.

Ten lista tu mochila de emergencia con lo básico.

No salgas corriendo durante el sismo, espera a que termine.

Evacúa ordenadamente después del movimiento hacia zonas seguras.

Revisa posibles daños o fugas de gas antes de volver a usar servicios.

¿Cuáles son los canales de información del IGP ante un temblor?

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) brinda información sobre sismos a través de diversas plataformas. Los usuarios pueden acceder a estos datos mediante su página web oficial, la aplicación móvil ‘Sismos Perú’ y sus cuentas en redes sociales como Facebook y X/Twitter.

Estas herramientas permiten a la ciudadanía mantenerse informada sobre la actividad sísmica en el país.

¿Son importantes los simulacros?

Los simulacros de sismo buscan capacitar a la población, proporcionándoles las herramientas esenciales para reaccionar adecuadamente ante estos fenómenos naturales. Estas actividades hacen posible practicar las zonas de evacuación, reconocer áreas seguras y optimizar los tiempos de respuesta en situaciones de emergencia.