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Temblor en Perú HOY, jueves 16 de abril EN VIVO: revisa el epicentro, hora y magnitud, según IGP

IGP comparte su informe completo sobre los temblores que se registran a nivel nacional HOY, jueves 16 de abril. Revisa el epicentro, hora y magnitud.

Angie De La Cruz
IGP informa cuál es el epicentro, magnitud y hora exacta del último sismo en Perú este jueves 16 de abril.
IGP informa cuál es el epicentro, magnitud y hora exacta del último sismo en Perú este jueves 16 de abril. | Composición: Líbero/Chat GPT
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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) comparte el informe actualizado sobre los últimos sismos registrados HOY, jueves 16 de abril en el país, con el objetivo de mantener informada a la población sobre la actividad sísmica reciente. Por lo que en esta nota podrá acceder a la magnitud, ubicación y profundidad de los movimientos telúricos, información fundamental para comprender mejor estos eventos naturales.

Temblor en Perú HOY, miércoles 15 de abril de 2026: epicentro, magnitud y últimos reportes de IGP.

PUEDES VER: Temblor en Perú del miércoles 15 de abril de 2026: epicentro, magnitud y últimos reportes de IGP

Temblor en Perú HOY, jueves 16 de abril, EN VIVO: epicentro, hora y magnitud según el IGP

11:27
16/4/2026

¿Qué debe contener mi mochila de emergencia?

• Artículos de higiene indispensables
• Botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, alcohol, pastillas, agua oxigenada, etc.)
• Abrigo
• Alimentos no perecibles (latas de atún, barras de cereal, chocolate, frutos secos, etc.) y dinero
• Artículos de comunicación
• Artículos específicos para bebés e infantes, artículos de uso femenino, para adultos mayores y otras necesidades básicas

10:10
16/4/2026

Sismo a 22 km al sureste de Máncora, Talara, Piura

Temblor Perú hoy IGP

10:07
16/4/2026

Bienvenidos

Hoy, jueves 16 de abril de 2026, el IGP publica el reporte oficial de los últimos sismos registrados en el Perú, con información sobre el epicentro, la magnitud y otros detalles relacionados.

¿Qué hacer durante un sismo?

Durante un sismo, lo más importante es mantener la calma y actuar con rapidez para protegerte. Ubícate en una zona segura, como al lado de columnas, muros estructurales o debajo de una mesa resistente, y aléjate de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer. No corras ni uses ascensores mientras dura el movimiento.

Si estás en la calle, mantente lejos de edificios, postes y cables eléctricos; y si conduces, detén el vehículo en un lugar seguro. Además, es clave seguir las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), que promueve medidas de prevención para actuar de forma adecuada ante emergencias sísmicas.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe contener artículos básicos que permitan cubrir tus necesidades durante las primeras horas o días después de un desastre, como un sismo. Según recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), es importante incluir agua potable (al menos para 24 horas), alimentos no perecibles como enlatados o barras energéticas, una linterna con pilas adicionales, radio portátil, botiquín de primeros auxilios, mascarillas, alcohol o gel desinfectante y artículos de higiene personal.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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