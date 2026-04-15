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Temblor en Perú HOY, miércoles 15 de abril de 2026: epicentro, magnitud y últimos reportes de IGP
El Perú experimenta una gran actividad sísmica a diario, lo que resalta la relevancia del IGP en la monitorización y análisis de estos movimientos telúricos.
El Instituto de Geofísica del Perú (IGP) es el encargado de investigar y reportar los movimientos sísmicos que ocurren en el país. Esta labor resulta necesaria, ya que Perú se encuentra en una región con alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego. La información proporcionada por el IGP es clave para la prevención de la población. AQUÍ los últimos reportes.
PUEDES VER: Temblor de HOY, martes 14 de abril, EN VIVO: epicentro y hora del ÚLTIMO SISMO, según el IGP
Temblor en Perú hoy, miércoles 15 de abril de 2026: últimos reportes del IGP
Sismo a 47 km al oeste de Huacho, Huaura, Lima.
Bienvenidos
Bienvenidos. Este miércoles 15 de abril de 2026, el IGP publicará el reporte oficial de los últimos sismos ocurridos en el Perú, con información sobre el epicentro, la magnitud y novedades relacionadas.
¿Qué debes tener en la mochila de emergencia ante un sismo?
- Alimentos no perecibles (enlatados, galletas, etc).
- Agua potable (botellas para al menos 24 horas).
- Botiquín de primeros auxilios.
- Radio portátil a pilas o con manivela para escuchar información al respecto.
- Linterna con pilas de repuesto.
- Cargador portátil para el celular.
- Documentos importantes (copias de DNI, seguro, contactos) en una bolsa impermeable.
¿Qué debes hacer durante un sismo en Perú?
- Primero, mantén la calma y ubícate en una zona segura.
- No uses ascensores ni escaleras durante el movimiento.
- Si te encuentras en la calle, aléjate de edificaciones.
- Si estás conduciendo, debes parar el vehículo.
- Después del sismo, evacúa con calma y comunícate con tus familiares.
Esta es la función principal del IGP
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) se encarga de investigar y monitorear fenómenos geofísicos en el país, incluyendo sismos, erupciones volcánicas y el Fenómeno de El Niño, así como variaciones en la atmósfera.
Su labor principal está enfocada en generar conocimiento científico que permita mitigar el impacto de desastres naturales, contribuyendo así a la protección de la población peruana. Para cumplir con esta misión, el IGP opera el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) y el Centro Vulcanológico Nacional (CENVUL)
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