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Resultados ONPE al 91.245 % EN VIVO: revisa el conteo oficial de votos a nivel nacional y qué candidatos pasan a segunda vuelta
Sigue EN VIVO y en tiempo real el conteo de votos en todo el Perú y conoce quiénes irán a la segunda vuelta de Elecciones Presidenciales 2026, este 7 de junio.
MOMENTOS DESTACADOS
Resultados ONPE en el extranjero: actas contabilizadas al 44.514 %
Con un total de actas de 2,543 contabilizadas y un 46.835 % de actas pendientes, Rafael López Aliaga lidera los votos en el extranjero con 29.265%. En segundo lugar, Keiko Fujimori con 15.819% y Jorge Nieto con 10.906%.
Conteo de votos en Perú al 92.639 %: Keiko Fujimori lidera y Roberto Sánchez ocupa el segundo puesto
De acuerdo a la informado por la ONPE y con 90,223 actas contabilizadas a nivel nacional, Keiko Fujimori lidera los resultados con 17.046% y le sigue Roberto Sánchez, con 12.140%; en tercer lugar, Rafael López Aliaga con 11.710% y Jorge Nieto en un cuarto lugar con 11.065%.
¿Quién está ganando las elecciones en Perú?
Hasta las 11:36:33 a. m., ONPE informó los siguientes resultados: Keiko Fujimori (17.0 %), Roberto Sánchez (12.0 %), Rafael López Aliaga (11.8 %) y Jorge Nieto (11.0 %). Con dicha información, los candidatos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú pasarían a segunda vuelta.
Cada vez estamos más cerca de conocer los resultados oficiales de la ONPE al 100% y saber qué candidatos se enfrentarán por el cargo de presidente de la República. El portal del organismo electoral se actualiza cada minuto y en esta nota podrá seguir el conteo de votos EN VIVO. Hasta el momento, todo indica que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se medirán en la segunda vuelta.
PUEDES VER: Temblor en Perú HOY, miércoles 15 de abril de 2026: epicentro, magnitud y últimos reportes de IGP
Resultados EN VIVO de la ONPE: conoce quién va ganando las Elecciones Generales 2026
Resultados ONPE en el extranjero: actas contabilizadas al 44.514 %
Con un total de actas de 2,543 contabilizadas y un 46.835 % de actas pendientes, Rafael López Aliaga lidera los votos en el extranjero con 29.265%. En segundo lugar, Keiko Fujimori con 15.819% y Jorge Nieto con 10.906%.
Conteo de votos en Perú al 92.639 %: Keiko Fujimori lidera y Roberto Sánchez ocupa el segundo puesto
De acuerdo a la informado por la ONPE y con 90,223 actas contabilizadas a nivel nacional, Keiko Fujimori lidera los resultados con 17.046% y le sigue Roberto Sánchez, con 12.140%; en tercer lugar, Rafael López Aliaga con 11.710% y Jorge Nieto en un cuarto lugar con 11.065%.
¿Quién está ganando las elecciones en Perú?
Hasta las 11:36:33 a. m., ONPE informó los siguientes resultados: Keiko Fujimori (17.0 %), Roberto Sánchez (12.0 %), Rafael López Aliaga (11.8 %) y Jorge Nieto (11.0 %). Con dicha información, los candidatos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú pasarían a segunda vuelta.
Resultados de la ONPE al 91.245 % de actas contabilizadas
Resultados ONPE al 90.9 % EN VIVO: Roberto Sánchez ocupa el segundo lugar
A las 10:13:44 a. m. de este miércoles 14 de abril, la ONPE actualizó su portal y compartió los resultados de las Elecciones Generales con 90.998 % de actas contabilizadas. De acuerdo a esta información, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarían a la segunda vuelta.
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