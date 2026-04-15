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Resultados ONPE al 91.245 % EN VIVO: revisa el conteo oficial de votos a nivel nacional y qué candidatos pasan a segunda vuelta

Sigue EN VIVO y en tiempo real el conteo de votos en todo el Perú y conoce quiénes irán a la segunda vuelta de Elecciones Presidenciales 2026, este 7 de junio.

Angie De La Cruz
Resultados ONPE EN VIVO: sigue el conteo de votos en Perú para conocer quiénes pasan a segunda vuelta.
Resultados ONPE EN VIVO: sigue el conteo de votos en Perú para conocer quiénes pasan a segunda vuelta. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz

MOMENTOS DESTACADOS

12:16

Resultados ONPE en el extranjero: actas contabilizadas al 44.514 %

Con un total de actas de 2,543 contabilizadas y un 46.835 % de actas pendientes, Rafael López Aliaga lidera los votos en el extranjero con 29.265%. En segundo lugar, Keiko Fujimori con 15.819% y Jorge Nieto con 10.906%.

12:12

Conteo de votos en Perú al 92.639 %: Keiko Fujimori lidera y Roberto Sánchez ocupa el segundo puesto

De acuerdo a la informado por la ONPE y con 90,223 actas contabilizadas a nivel nacional, Keiko Fujimori lidera los resultados con 17.046% y le sigue Roberto Sánchez, con 12.140%; en tercer lugar, Rafael López Aliaga con 11.710% y Jorge Nieto en un cuarto lugar con 11.065%.

12:03

¿Quién está ganando las elecciones en Perú?

Hasta las 11:36:33 a. m., ONPE informó los siguientes resultados: Keiko Fujimori (17.0 %), Roberto Sánchez (12.0 %), Rafael López Aliaga (11.8 %) y Jorge Nieto (11.0 %). Con dicha información, los candidatos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú pasarían a segunda vuelta.

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Cada vez estamos más cerca de conocer los resultados oficiales de la ONPE al 100% y saber qué candidatos se enfrentarán por el cargo de presidente de la República. El portal del organismo electoral se actualiza cada minuto y en esta nota podrá seguir el conteo de votos EN VIVO. Hasta el momento, todo indica que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se medirán en la segunda vuelta.

Temblor en Perú HOY, miércoles 15 de abril de 2026: epicentro, magnitud y últimos reportes de IGP.

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Resultados EN VIVO de la ONPE: conoce quién va ganando las Elecciones Generales 2026

12:16
15/4/2026

Resultados ONPE en el extranjero: actas contabilizadas al 44.514 %

Con un total de actas de 2,543 contabilizadas y un 46.835 % de actas pendientes, Rafael López Aliaga lidera los votos en el extranjero con 29.265%. En segundo lugar, Keiko Fujimori con 15.819% y Jorge Nieto con 10.906%.

12:12
15/4/2026

Conteo de votos en Perú al 92.639 %: Keiko Fujimori lidera y Roberto Sánchez ocupa el segundo puesto

De acuerdo a la informado por la ONPE y con 90,223 actas contabilizadas a nivel nacional, Keiko Fujimori lidera los resultados con 17.046% y le sigue Roberto Sánchez, con 12.140%; en tercer lugar, Rafael López Aliaga con 11.710% y Jorge Nieto en un cuarto lugar con 11.065%.

12:03
15/4/2026

¿Quién está ganando las elecciones en Perú?

Hasta las 11:36:33 a. m., ONPE informó los siguientes resultados: Keiko Fujimori (17.0 %), Roberto Sánchez (12.0 %), Rafael López Aliaga (11.8 %) y Jorge Nieto (11.0 %). Con dicha información, los candidatos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú pasarían a segunda vuelta.

11:59
15/4/2026

Resultados de la ONPE al 91.245 % de actas contabilizadas

resultados onpe

10:30
15/4/2026

Resultados ONPE al 90.9 % EN VIVO: Roberto Sánchez ocupa el segundo lugar

A las 10:13:44 a. m. de este miércoles 14 de abril, la ONPE actualizó su portal y compartió los resultados de las Elecciones Generales con 90.998 % de actas contabilizadas. De acuerdo a esta información, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarían a la segunda vuelta.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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