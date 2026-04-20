Mantente informado sobre los últimos movimientos sísmicos ocurridos HOY, lunes 20 de abril en Perú, un país que cuenta con diversas zonas sísmicas. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) es la entidad responsable de proporcionar datos precisos sobre los sismos registrados. AQUÍ todo lo que debes saber EN VIVO.

Temblor en Perú HOY, lunes 20 de abril, EN VIVO: epicentro, hora y magnitud según el IGP 09:54 Bienvenidos El Instituto Geofísico del Perú (IGP) está dando a conocer hoy, lunes 20 de abril de 2026, su informe oficial sobre los sismos más recientes ocurridos en el país. Este reporte incluye datos relevantes como la ubicación del epicentro, la magnitud de los temblores y otros aspectos significativos relacionados con estos eventos sísmicos.

¿Qué hacer durante un sismo en Perú?

Durante un sismo, es muy importante mantener la calma y actuar con rapidez para garantizar tu seguridad. Debes situarte en un área segura, como junto a columnas, muros estructurales o debajo de una mesa resistente, evitando ventanas, vidrios y objetos que puedan caer. Evita correr o utilizar ascensores mientras persista el movimiento.

Si te encuentras en la calle, mantente alejado de edificios, postes y cables eléctricos. En caso de estar al volante, detén el vehículo en un lugar seguro. Asimismo, es esencial seguir las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), que promueve medidas preventivas para actuar adecuadamente ante emergencias sísmicas.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe incluir elementos esenciales que satisfagan tus necesidades en las primeras horas o días tras un desastre, como un sismo.

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), es fundamental contar con agua potable, suficiente para al menos 24 horas, así como alimentos no perecibles, como enlatados o barras energéticas.

También se sugiere llevar una linterna con pilas de repuesto, un radio portátil, un botiquín de primeros auxilios, mascarillas, alcohol o gel desinfectante, y artículos de higiene personal. Estos elementos son cruciales para garantizar tu seguridad y bienestar en situaciones de emergencia.

¿Cómo saber el epicentro de un sismo?

El IGP brinda información en tiempo real sobre los sismos ocurridos en el país. Si deseas conocer el epicentro del temblor registrado hoy, puedes acceder a su página oficial, donde se actualizan continuamente los detalles y la ubicación precisa de cada movimiento sísmico.

Esta herramienta resulta fundamental para quienes buscan estar al tanto de la actividad sísmica en Perú.