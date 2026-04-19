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Temblor HOY, domingo 19 de abril en Perú: reporte EN VIVO del último sismo, magnitud y epicentro, según IGP
Accede al informe en tiempo real del IGP sobre los sismos que se registran a nivel nacional. Conoce dónde se produjo el sismo, magnitud y últimas noticias.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) compartirá su reporte actualizado sobre la actividad sísmica registrada HOY, domingo 19 de abril en el país. Por ello, en esta nota le brindamos toda la información que debe conocer respecto a los últimos temblores, magnitud y epicentro.
PUEDES VER: Temblor del sábado 18 de abril en Perú EN VIVO: IGP informa el epicentro y magnitud del último sismo
Temblor Perú HOY EN VIVO domingo 19 de abril: reporte del IGP
Sismo de magnitud 4.0 ocurrido a 50 km al oeste de Barranca, Barranca, Lima
Bienvenidos
El IGP publica hoy, domingo 19 de abril de 2026, el reporte oficial de los últimos sismos en Perú, con información sobre epicentro, magnitud y detalles relevantes.
¿Qué debe contener una mochila de emergencia?
Una mochila de emergencia debe estar lista para cubrir tus necesidades básicas durante al menos 24 a 72 horas en caso de sismo u otra emergencia. Su contenido debe ser práctico, ligero y fácil de transportar. Esto es lo esencial:
Elementos básicos:
- Agua potable (botellas pequeñas, mínimo 1 litro por persona)
- Alimentos no perecibles (enlatados, galletas, barras energéticas)
- Linterna y pilas de repuesto
- Radio portátil a pilas
- Silbato (para pedir ayuda)
Salud e higiene:
- Botiquín de primeros auxilios (vendas, alcohol, gasas, analgésicos)
- Medicamentos personales
- Mascarillas y alcohol en gel
- Papel higiénico, toallas húmedas
- Jabón y artículos de aseo
Documentos y dinero:
- Copias de DNI y documentos importantes
- Dinero en efectivo (billetes pequeños)
Abrigo y protección:
- Ropa ligera de cambio
- Manta o frazada
- Poncho o impermeable
Otros útiles:
- Celular con cargador portátil (power bank)
- Llaves de casa
- Cuaderno y lápiz
- Bolsas plásticas (para residuos o proteger objetos)
Si hay bebés, adultos mayores o mascotas en casa, añade artículos específicos para ellos (pañales, leche, comida para mascotas, etc.). Tener esta mochila lista puede marcar la diferencia en una situación de emergencia.
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