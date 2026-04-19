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Temblor HOY, domingo 19 de abril en Perú: reporte EN VIVO del último sismo, magnitud y epicentro, según IGP

Accede al informe en tiempo real del IGP sobre los sismos que se registran a nivel nacional. Conoce dónde se produjo el sismo, magnitud y últimas noticias.

Angie De La Cruz
Revisa el reporte del IGP sobre el último sismo de HOY, domingo 19 de abril.
Revisa el reporte del IGP sobre el último sismo de HOY, domingo 19 de abril. | Composición: Líbero/ChatGPT
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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) compartirá su reporte actualizado sobre la actividad sísmica registrada HOY, domingo 19 de abril en el país. Por ello, en esta nota le brindamos toda la información que debe conocer respecto a los últimos temblores, magnitud y epicentro.

Temblor de HOY, sábado 18 de abril en Perú EN VIVO: IGP informa el epicentro y magnitud del último sismo.

PUEDES VER: Temblor del sábado 18 de abril en Perú EN VIVO: IGP informa el epicentro y magnitud del último sismo

Temblor Perú HOY EN VIVO domingo 19 de abril: reporte del IGP

09:38
19/4/2026

Sismo de magnitud 4.0 ocurrido a 50 km al oeste de Barranca, Barranca, Lima

Último sismo hoy

09:35
19/4/2026

Bienvenidos

El IGP publica hoy, domingo 19 de abril de 2026, el reporte oficial de los últimos sismos en Perú, con información sobre epicentro, magnitud y detalles relevantes.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe estar lista para cubrir tus necesidades básicas durante al menos 24 a 72 horas en caso de sismo u otra emergencia. Su contenido debe ser práctico, ligero y fácil de transportar. Esto es lo esencial:

Elementos básicos:

  • Agua potable (botellas pequeñas, mínimo 1 litro por persona)
  • Alimentos no perecibles (enlatados, galletas, barras energéticas)
  • Linterna y pilas de repuesto
  • Radio portátil a pilas
  • Silbato (para pedir ayuda)

Salud e higiene:

  • Botiquín de primeros auxilios (vendas, alcohol, gasas, analgésicos)
  • Medicamentos personales
  • Mascarillas y alcohol en gel
  • Papel higiénico, toallas húmedas
  • Jabón y artículos de aseo

Documentos y dinero:

  • Copias de DNI y documentos importantes
  • Dinero en efectivo (billetes pequeños)

Abrigo y protección:

  • Ropa ligera de cambio
  • Manta o frazada
  • Poncho o impermeable

Otros útiles:

  • Celular con cargador portátil (power bank)
  • Llaves de casa
  • Cuaderno y lápiz
  • Bolsas plásticas (para residuos o proteger objetos)

Si hay bebés, adultos mayores o mascotas en casa, añade artículos específicos para ellos (pañales, leche, comida para mascotas, etc.). Tener esta mochila lista puede marcar la diferencia en una situación de emergencia.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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