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Resultados a boca de urna 2026, según IPSOS: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarían a segunda vuelta en las Elecciones Generales
¡Flash electoral! Tras una polémica jornada electoral y siendo las 6:00 p. m. del domingo 12 de abril, IPSOS revela quiénes pasan a segunda vuelta.
Keiko Fujimori y Sánchez Roberto pasan a segunda vuelta en las Elecciones Generales 2026, de acuerdo al flash electoral. Los candidatos presidenciales obtuvieron los más altos puntajes, de acuerdo a los resultados a boca de urna de IPSOS. Luego de una cuestionada jornada electoral en Perú, se reveló quiénes se enfrentarán por el cargo de presidente de la República.
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Resultados de IPSOS a boca de urna en las Elecciones Generales 2026.
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