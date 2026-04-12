0
EN VIVO
Racing vs River Plate por Liga Profesional

Resultados a boca de urna 2026, según IPSOS: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarían a segunda vuelta en las Elecciones Generales

¡Flash electoral! Tras una polémica jornada electoral y siendo las 6:00 p. m. del domingo 12 de abril, IPSOS revela quiénes pasan a segunda vuelta.

Angie De La Cruz
IPSOS revela quiénes pasan a segunda vuelta.
IPSOS revela quiénes pasan a segunda vuelta. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

Keiko Fujimori y Sánchez Roberto pasan a segunda vuelta en las Elecciones Generales 2026, de acuerdo al flash electoral. Los candidatos presidenciales obtuvieron los más altos puntajes, de acuerdo a los resultados a boca de urna de IPSOS. Luego de una cuestionada jornada electoral en Perú, se reveló quiénes se enfrentarán por el cargo de presidente de la República.

Piero Corvetto sale al frente y se pronuncia ante polémica situación en las Elecciones Generales 2026.

PUEDES VER: ONPE realiza conferencia de prensa e informa que 15 locales de votación en Lima no se instalaron

IPSOS

Resultados de IPSOS a boca de urna en las Elecciones Generales 2026.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Elecciones Generales 2026 en Perú EN VIVO: a qué hora se dan los resultados a boca de urna y últimas noticias de la ONPE

  2. ONPE realiza conferencia de prensa e informa que 15 locales de votación en Lima no se instalaron

  3. Temblor en Perú EN VIVO HOY, domingo 12 de abril 2026: epicentro y magnitud según IGP

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano