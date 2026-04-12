Resultados a boca de urna 2026, según IPSOS: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarían a segunda vuelta en las Elecciones Generales

Keiko Fujimori y Sánchez Roberto pasan a segunda vuelta en las Elecciones Generales 2026, de acuerdo al flash electoral. Los candidatos presidenciales obtuvieron los más altos puntajes, de acuerdo a los resultados a boca de urna de IPSOS. Luego de una cuestionada jornada electoral en Perú, se reveló quiénes se enfrentarán por el cargo de presidente de la República.

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