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¿Cómo van los resultados EN VIVO de las Elecciones 2026? LINK oficial de la ONPE con actas contabilizadas al 53 %
Consulta EN VIVO los resultados oficiales de la ONPE respecto a las actas contabilizadas para presidente y vicepresidentes del país. Sigue en tiempo real el conteo.
Todo el Perú se encuentra en vilo debido a las Elecciones Generales 2026 que se realizan de manera polémica luego que miles de ciudadanos no pudieran emitir su voto el domingo 12 de abril, por lo que hoy continúan la jornada electoral. En este marco, te compartimos los resultados oficiales de la ONPE en tiempo real y el enlace de consulta (ingresa aquí), para que conozca quiénes son los candidatos que lideran el flash electoral.
PUEDES VER: Resultados a boca de urna 2026, según IPSOS y Datum: qué candidatos pasarían a segunda vuelta en las Elecciones Generales
resultados EN VIVO de las elecciones 2026 LINK oficial de la ONPE
Resultados de la ONPE con 53.5 % de actas contabilizadas
A la 09:00:26 a. m. de este lunes 13 de abril, la ONPE actualizó su portal y compartió los resultados de las Elecciones Generales con 53.596 % de actas contabilizadas. De acuerdo a esta información, Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Jorge Nieto y Ricardo Belmot lideran los votos.
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