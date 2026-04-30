Confirmado por feriado del 1 de mayo | Horarios de atención en Tottus, Plaza Vea, Metro y otros centros comerciales

El feriado del 1 de mayo en Perú, conocido como el Día del Trabajador, es una de las fechas más esperadas del año. No solo representa un día de descanso para millones de personas, sino también una oportunidad para realizar compras, abastecer el hogar o disfrutar de espacios de entretenimiento en familia. En este contexto, surge una duda frecuente: ¿cómo atenderán los supermercados y centros comerciales durante el feriado del 1 de mayo en Perú?

Horarios de atención de Tottus, Plaza Vea, Metro, Wong y otros supermercados.

A continuación, te contamos los horarios confirmados de atención para este 1 de mayo, feriado en Perú, tanto en supermercados como en los principales centros comerciales del país.

¿A qué hora atenderán Tottus, Plaza Vea, Metro y los centros comerciales en Perú durante el feriado de hoy, 1 de mayo?

Si necesitas hacer compras este 1 de mayo, feriado en Perú, estas son las cadenas que operarán con normalidad:

Plaza Vea, Metro y Tottus : atención de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

: atención de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. Vivanda : de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

: de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. Makro : de 7:30 a.m. a 9:00 p.m.

: de 7:30 a.m. a 9:00 p.m. Wong:

Lima: 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

Trujillo: 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

Mass: de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

Estos horarios pueden variar ligeramente según la tienda, por lo que se recomienda verificar con cada local antes de acudir. Los principales centros comerciales del país también operarán durante el feriado del Día del Trabajador en Perú, convirtiéndose en puntos clave de encuentro y entretenimiento.

Jockey Plaza : 11:00 a.m. a 10:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 10:00 p.m. Plaza Norte : 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 10:00 p.m. Mall del Sur : 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 10:00 p.m. Real Plaza y La Rambla : 11:00 a.m. a 10:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 10:00 p.m. Larcomar : 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

: 6:00 a.m. a 10:00 p.m. Mall Aventura:

Tiendas: 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Restaurantes: 11:00 a.m. a 11:00 p.m.

Mallplaza : 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

: 7:00 a.m. a 10:00 p.m. MegaPlaza : 11:00 a.m. a 10:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 10:00 p.m. Plaza San Miguel y Minka: 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

¿El 1 de mayo es feriado en Perú y quiénes descansan?

El Día del Trabajador en Perú es un feriado nacional establecido por ley, lo que significa que es un día no laborable y remunerado para la mayoría de trabajadores del sector público y privado. Durante este día:

El sector público suspende labores en su totalidad.

suspende labores en su totalidad. En el sector privado , el descanso es obligatorio, salvo actividades esenciales como salud o supermercados, donde se puede trabajar con compensación o descanso sustitutorio.

, el descanso es obligatorio, salvo actividades esenciales como salud o supermercados, donde se puede trabajar con compensación o descanso sustitutorio. Colegios y universidades a nivel nacional no tienen clases.

Día del Trabajador en Perú: una fecha de descanso y actividad comercial

El 1 de mayo es feriado en Perú no solo como jornada de descanso, sino también como una fecha de reflexión sobre los derechos laborales. Al mismo tiempo, impulsa la actividad en supermercados, centros comerciales y restaurantes, que adaptan sus horarios para atender la demanda de miles de familias.

En este feriado de mayo, los peruanos combinan descanso, compras y entretenimiento, y convierten la fecha en una de las más dinámicas del calendario nacional.