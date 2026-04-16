Municipalidad de San Martín de Porres anuncia campaña de DNI electrónico gratis: quiénes son los beneficiarios

Los ciudadanos del distrito de San Martín de Porres (SMP) recibieron una buena noticia, ya que la municipalidad junto al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) lanzaron una nueva campaña para acceder al DNI electrónico sin costo alguno. Conoce cuándo y dónde se llevará a cabo esta importante iniciativa.

Mediante las redes sociales del municipio de San Martín de Porres se informó que la campaña de DNI electrónico gratuito se desarrollará este viernes 17 de abril en el Pasaje Los Leones con Jr. Pedregal 406-408, desde las 9:00 a. m. La atención será por orden de llegada.

Campaña de DNI gratis en San Martín de Porres este 17 de abril.

Asimismo, se precisó que también se ejecutará la toma de fotografía gratis en esta campaña, que está dirigida a menores de 17 años. Por otro lado, el registrador de RENIEC atenderá desde las 9:00 a. m. hasta agotar stock, por lo que le recomendamos que acuda con anticipación al lugar establecido.

Recuerde que los menores de edad deben acudir con un adulto mayor responsable; padre, madre o tutor legal, para que puedan desarrollar su trámite de manera correcta. Además, si se realizará cambio de dirección de domicilio, deberá llevar el recibo de servicio público.

¿Cuáles son los beneficios del DNI electrónico?

El DNI electrónico (DNIe), emitido por el RENIEC, ofrece varias ventajas frente al documento tradicional, sobre todo en el ámbito digital y de seguridad. Uno de sus principales beneficios es la posibilidad de identificarse de manera segura en internet, lo que permite realizar trámites en línea sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina. Además, incorpora un chip criptográfico que protege la información del ciudadano y reduce el riesgo de falsificación.

También permite el uso de la firma digital con validez legal, lo que facilita la firma de documentos electrónicos en gestiones con entidades públicas y privadas. Esto agiliza procesos como contratos, solicitudes o autorizaciones. Otro beneficio importante es el acceso a diversos servicios del Estado digital, como consultas, pagos y gestiones administrativas desde casa, promoviendo ahorro de tiempo y costos.