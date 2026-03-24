- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Selección Peruana
- Liga Peruana de Vóley
RENIEC da la mejor noticia para vecinos de SJL: trámite de DNI será gratuito todos los jueves
El RENIEC ha confirmado nueva campaña de DNI gratis para algunos ciudadanos que viven en San Juan de Lurigancho. ¿Qué requisitos se deben cumplir?
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) viene colaborando con varias entidades municipales para gestionar la realización de campañas gratuitas de Documento Nacional de Identidad (DNI), mucho más ahora que se acercan las Elecciones Generales.
Esta vez, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho ha confirmado que iniciará una nueva actividad para tramitar la documentación sin costo alguno. Esta se llevará a cabo a partir del 26 de marzo y se extenderá por varios meses durante el 2026.
¿En qué consiste? Si quieres conocer los requisitos, beneficiarios, lugar y muchos más datos precisos de las jornadas que se han programado, revisa las siguientes líneas con atención, porque no será una ni dos fechas, sino más de veinte.
RENIEC ofrece DNI gratis en San Juan de Lurigancho
Campaña de DNI gratis
Los vecinos podrán acceder a esta iniciativa todos los jueves de cada mes a partir de marzo y hasta agosto. Sin embargo, no todos tendrán la opción, ya que está dirigido solo a cierto sector.
“Ven al local de Programas Sociales y tramita este documento. Atención exclusiva para menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad.”, se lee en el mensaje compartido por la comuna.
Beneficiarios del DNI gratis
Podrán acceder a la campaña los niños y niñas de 0 a 11 años, los adolescentes de 12 a 16, los ciudadanos mayores de 60 años y aquellos que sufran de alguna discapacidad.
Horario para asistir a la actividad gratuita
De acuerdo a lo que dice el flyer informativo, se atenderá a los interesados desde las 09:30 a.m. hasta las 12.30 p.m. todos los jueves desde este 26 de marzo de 2026.
Se recomienda acudir con tiempo de anticipación, ya que el servicio ha programado que solo estará disponible para 40 personas por día, por lo que es clave estar puntual.
¿Dónde será la campaña de DNI gratis?
Este evento se realizará en la Subgerencia de Programas Sociales, ubicada en Avenida El Bosque N° 331 Urbanización Canto Grande.
