ÚLTIMOS DÍAS de campaña del RENIEC para tramitar DNI a solo 30 soles: ¿Hasta cuándo aplicará el descuento?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) autorizó la realización de una nueva iniciativa que ofrece el trámite de Documento Nacional de Identidad (DNI) a un precio menor del ya establecido, por lo que desde hace meses muchos vienen aprovechando la oferta.

Se trata de una actividad que organizó el RENIEC para que todos los ciudadanos puedan actualizar su DNI y evitar tener problemas durante la jornada de Elecciones Generales 2026, las cuales están programadas para el próximo domingo 12 de abril.

DNI tendrá un precio menor en medio del contexto de las Elecciones Generales 2026/ FOTO: RENIEC

Sin embargo, el plazo límite que se le ha colocado a la campaña de descuento, no estará vigente por todo el 2026, sino que solo se mantendrá por unas semanas más y si aún no has podido utilizar este PRECIO ESPECIAL en la gestión de tu documento, es importante que conozcas hasta cuándo lo tendrás disponible.

¿Cuál es el precio especial del DNI?

La campaña de RENIEC consiste en que los individuos podrán obtener el DNI electrónico a un costo promocional de S/ 30.00 (código 02121) para adultos.

¿Hasta cuándo se puede sacar el DNI en oferta?

Esta promoción estará vigente solo hasta el 12 de abril de 2026, ya que se trata de una medida que busca incentivar la modernización del documento antes de que lleguen las Elecciones Generales.

¿Cómo actualizar el DNI vencido vía online en RENIEC?