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¡DNI electrónico GRATIS! RENIEC confirma nueva campaña sin costo este 26 de marzo para niños y adultos mayores
RENIEC autorizó la realización de una nueva campaña de DNI gratis en entidad municipal. Este 26 de marzo, miles de vecinos serán beneficiados.
A solo unas cuantas semanas para la realización de las Elecciones Generales 2026, miles de ciudadanos se encuentran en medio del proceso de actualización del Documento Nacional de Identidad (DNI), ya que se tendrá que presentar durante los comicios el próximo domingo 12 de abril.
PUEDES VER: Qué es la Hoja de Vida: para qué sirve, cuánto cuesta y cómo solicitarla en el Reniec en 2026
Frente a este escenario, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha confirmado que seguirá en pie con las diferentes campañas de obtención gratuita del documento, con la finalidad de acercar el servicio a la mayoría de ciudadanos en el país y así promover el trámite.
Esta vez, la Municipalidad de Carmen de la Legua - Reynoso, se organizó con RENIEC para poder ofrecer el beneficio a todos los vecinos y vecinas de la zona, por lo que AQUÍ te dejaremos los datos detallados sobre lo que será la campaña sin costo programada para este jueves 26 de marzo.
DNI gratis este 26 de marzo para vecinos de Carmen de la Legua / FOTO: Municipalidad de Carmen de la Legua
Requisitos para participar
- Traer DNI vencido, copia por ambos lados o acta de nacimiento
- DNI del padre o la madre
- Copia de recibo de luz o agua en caso de actualizar dirección CDL.
- El niño o adolescente debe estar presente para tomar la huella.
Horario y lugar de la campaña
La iniciativa ha sido establecida para llevarse a cabo en el distrito de Carmen de la Legua - Reynoso desde las 9:30 a.m. en el local comunal de Villa Señor de los Milagros. Es importante acudir a tiempo al centro, ya que los cupos serán limitados.
Servicios disponibles
Los trámites que se han anunciado para esta nueva campaña de DNI gratis, son inscripciones, renovación por caducidad, rectificación de datos y duplicado.
¿Quiénes pueden acceder a la actividad?
En esta ocasión, la jornada está dirigida a las personas mayores de 60 años y también para los menores de edad, específicamente para los sectores más vulnerables del sector.
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