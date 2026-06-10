¡Atención, vecinos de Lima! Si aún no has llenado tus recipientes o planificado tus actividades del día, es importante que revises el último aviso de Sedapal. La empresa prestadora del servicio de agua potable anunció un nuevo corte programado para este jueves 11 de junio, el cual afectará a diversos distritos debido a trabajos de mantenimiento y mejora en la red de distribución. Conoce qué zonas se verán perjudicadas, desde qué hora iniciará la suspensión y cuándo se restablecerá el servicio.

Corte de agua en La Molina

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: A.H. Matazango. Cuadrante: Conjunto Resid. El Parque de Monterrico I-II Asoc. Viv. F.A.F José Quiñones Asoc. Viv. Jorge Chávez

Conjunto Resid. El Parque de Monterrico I-II Asoc. Viv. F.A.F José Quiñones Asoc. Viv. Jorge Chávez Sectores: Sector 191

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 11 de junio | 1:00 p. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 11 de junio | 11:50 p. m.

Corte de agua en Lince

Motivo: Ejecución de empalme

Localidades / Áreas afectadas: Urb. El Agricultor, Cercado. Cuadrante: Av. Arequipa, Jr. Pedro Conde, Av. Arenales, Jr. Coronel Joaquín Bernal, Jr. Carlos Alayza y Roel, Av. Julio C. Tello, Jr. Mariscal William Miller, Av. General César Canevaro, Jr. Almirante Martín Guisse, Av. Javier Prado Oeste.

Av. Arequipa, Jr. Pedro Conde, Av. Arenales, Jr. Coronel Joaquín Bernal, Jr. Carlos Alayza y Roel, Av. Julio C. Tello, Jr. Mariscal William Miller, Av. General César Canevaro, Jr. Almirante Martín Guisse, Av. Javier Prado Oeste. Localidades / Áreas afectadas: Urb. Risso, Cercado. Cuadrante: Av. Javier Prado Oeste, Av. César Vallejo, Av. Guillermo Prescott, Calle Los Sauces.

Sectores: Sector 28

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 11 de junio | 12:00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 11 de junio | 11:00 p. m.

Corte de agua en San Isidro

Motivo: Ejecución de empalme

Localidades / Áreas afectadas: Urb. San Isidro, Urb. Los Rosales. Cuadrante: Av. Arequipa, Jr. Pedro Conde, Av. Arenales, Jr. Coronel Joaquín Bernal, Jr. Carlos Alayza y Roel, Av. Julio C. Tello, Jr. Mariscal William Miller, Av. General César Canevaro, Jr. Almirante Martín Guisse, Av. Javier Prado Oeste.

Av. Arequipa, Jr. Pedro Conde, Av. Arenales, Jr. Coronel Joaquín Bernal, Jr. Carlos Alayza y Roel, Av. Julio C. Tello, Jr. Mariscal William Miller, Av. General César Canevaro, Jr. Almirante Martín Guisse, Av. Javier Prado Oeste. Sectores: Sector 28

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 11 de junio | 12:00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 11 de junio | 11:00 p. m.

Corte de agua en Puente Piedra

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: Coop. Servicios Múltiples 7 de agosto

Sectores: Sector 384

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 11 de junio | 12:00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 11 de junio | 8:00 p. m.

Vecinos de diversos distritos de Lima no contarán con el servicio de agua potable.

Corte de agua en Lima Cercado

Motivo: Empalme de tubería

Localidades / Áreas afectadas: P.J. Los Sauces. Cuadrante: Urb. Las Brisas 2da etapa, Cooperativa Huerta Santa Rosa, Urb. Avep 2da etapa, Urb. Chacra Ríos Sur.

Urb. Las Brisas 2da etapa, Cooperativa Huerta Santa Rosa, Urb. Avep 2da etapa, Urb. Chacra Ríos Sur. Sectores: Sector 41

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 11 de junio | 10:00 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 11 de junio | 9:00 p. m.

Corte de agua en Lima Cercado

Motivo: Ejecución de empalme

Distrito: Lima Cercado

Localidades / Áreas afectadas: Urb. Las Brisas 2da etapa, Cooperativa Huerta Santa Rosa, Urb. Avep 2da etapa, Urb. Chacra Ríos Sur 2da etapa, Urb. Chacra Ríos Sur. Cuadrante: Av. La Alborada, Av. Venezuela. Av. Sosa Peláez, Av. Alejandro Bertello.

Av. La Alborada, Av. Venezuela. Av. Sosa Peláez, Av. Alejandro Bertello. Sectores: Sector 42

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 11 de junio | 10:00 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 11 de junio | 10:00 p. m.

Corte de agua en San Juan de Lurigancho