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Corte de agua este jueves 11 de junio: Sedapal informa distritos afectados y horarios

Sedapal anuncia un corte programado de agua para este jueves 11 de junio. Diversos distritos se verán afectados por trabajos de mantenimiento en la red.

Angie De La Cruz
Revisa los distritos afectados y horarios del corte de agua este jueves 11 de junio.
Revisa los distritos afectados y horarios del corte de agua este jueves 11 de junio. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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¡Atención, vecinos de Lima! Si aún no has llenado tus recipientes o planificado tus actividades del día, es importante que revises el último aviso de Sedapal. La empresa prestadora del servicio de agua potable anunció un nuevo corte programado para este jueves 11 de junio, el cual afectará a diversos distritos debido a trabajos de mantenimiento y mejora en la red de distribución. Conoce qué zonas se verán perjudicadas, desde qué hora iniciará la suspensión y cuándo se restablecerá el servicio.

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Corte de agua en La Molina

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Localidades / Áreas afectadas: A.H. Matazango. Cuadrante: Conjunto Resid. El Parque de Monterrico I-II Asoc. Viv. F.A.F José Quiñones Asoc. Viv. Jorge Chávez
  • Sectores: Sector 191
  • Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 11 de junio | 1:00 p. m.
  • Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 11 de junio | 11:50 p. m.

Corte de agua en Lince

  • Motivo: Ejecución de empalme
  • Localidades / Áreas afectadas: Urb. El Agricultor, Cercado. Cuadrante: Av. Arequipa, Jr. Pedro Conde, Av. Arenales, Jr. Coronel Joaquín Bernal, Jr. Carlos Alayza y Roel, Av. Julio C. Tello, Jr. Mariscal William Miller, Av. General César Canevaro, Jr. Almirante Martín Guisse, Av. Javier Prado Oeste.
  • Localidades / Áreas afectadas: Urb. Risso, Cercado. Cuadrante: Av. Javier Prado Oeste, Av. César Vallejo, Av. Guillermo Prescott, Calle Los Sauces.
  • Sectores: Sector 28
  • Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 11 de junio | 12:00 m.
  • Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 11 de junio | 11:00 p. m.

Corte de agua en San Isidro

  • Motivo: Ejecución de empalme
  • Localidades / Áreas afectadas: Urb. San Isidro, Urb. Los Rosales. Cuadrante: Av. Arequipa, Jr. Pedro Conde, Av. Arenales, Jr. Coronel Joaquín Bernal, Jr. Carlos Alayza y Roel, Av. Julio C. Tello, Jr. Mariscal William Miller, Av. General César Canevaro, Jr. Almirante Martín Guisse, Av. Javier Prado Oeste.
  • Sectores: Sector 28
  • Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 11 de junio | 12:00 m.
  • Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 11 de junio | 11:00 p. m.

Corte de agua en Puente Piedra

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Localidades / Áreas afectadas: Coop. Servicios Múltiples 7 de agosto
  • Sectores: Sector 384
  • Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 11 de junio | 12:00 m.
  • Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 11 de junio | 8:00 p. m.
corte de agua

Vecinos de diversos distritos de Lima no contarán con el servicio de agua potable.

Corte de agua en Lima Cercado

  • Motivo: Empalme de tubería
  • Localidades / Áreas afectadas: P.J. Los Sauces. Cuadrante: Urb. Las Brisas 2da etapa, Cooperativa Huerta Santa Rosa, Urb. Avep 2da etapa, Urb. Chacra Ríos Sur.
  • Sectores: Sector 41
  • Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 11 de junio | 10:00 a. m.
  • Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 11 de junio | 9:00 p. m.

Corte de agua en Lima Cercado

  • Motivo: Ejecución de empalme
  • Distrito: Lima Cercado
  • Localidades / Áreas afectadas: Urb. Las Brisas 2da etapa, Cooperativa Huerta Santa Rosa, Urb. Avep 2da etapa, Urb. Chacra Ríos Sur 2da etapa, Urb. Chacra Ríos Sur. Cuadrante: Av. La Alborada, Av. Venezuela. Av. Sosa Peláez, Av. Alejandro Bertello.
  • Sectores: Sector 42
  • Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 11 de junio | 10:00 a. m.
  • Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 11 de junio | 10:00 p. m.

Corte de agua en San Juan de Lurigancho

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Localidades / Áreas afectadas: Agru. Alejandro Toledo, Agru. Unidos al Desarrollo, A.H. PI Nva. Alianza Sector Cerrito Alegre, A.H. PI Nva. Alianza Sector Alberto Fujimori II, A.H. Los Libertadores Sector Los Angeles, A.H. PI Nva. Alianza Sector Juan Landázuri Ricketts, Asoc. Monte de Sion, A.H. Túpac Amaru II, Agru. San Valentín, Agru. Daniel A. Carrión, A.H. Santa Rosa de Lima, A.H. Santa Rosa de Lima Ampliac., Agru. Julio C. Tello, Agru. Incorporados B Javier Pérez de Cuéllar, A.H. Javier P. de Cuéllar Ampl., A.H. Javier P. de Cuellar, Agru. Fam. Virgen del Carmen, Agru. 28 de Julio, A.H. Unión y Amistad 15 de Abril Las Terrazas II, Agru. Virgen del Carmen, Agru. Ricardo Chiroque II Jicamarca Anexo 22, A.H. Javier P. de Cuéllar Ampl. D1 E1, A.H. Javier P. de Cuéllar Ampl. Mz. R1 - T1, A.H. Ciudad de Los Constructores Ampl., AF Villa Maestro de Jesús Obrero, A.H. San José Obrero Mariscal Cáceres, A.H. César Vallejo, Agru. 1 de Mayo Ampl., A.H. Andrés A. Cáceres II Sector Javier P. de Cuéllar Ampl. A-B-C.
  • Sectores: Sector 421
  • Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 11 de junio | 8:00 a. m.
  • Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 11 de junio | 9:00 p. m.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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