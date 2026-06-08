Corte de agua en Lima este martes 9 de junio: zonas afectadas y horario, según Sedapal

¡Atención, vecinos de Lima! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este martes 9 de junio se realizarán cortes programados del suministro de agua en diversos distritos de la capital debido a trabajos de mantenimiento y limpieza de la infraestructura.

La medida afectará temporalmente a miles de usuarios, por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias y almacenar agua con anticipación para evitar inconvenientes. Conoce aquí cuáles son las zonas afectadas, los horarios de suspensión y cuándo se restablecerá el servicio.

Corte de agua en San Miguel

Motivo: Cambio de válvula

Localidades / Áreas afectadas: A.H. Palmeras, C.H. Julio C. Tello, C.R. Lima, Urb. Libertad, Urb. Pando 4ta etapa, Urb. Pando 5ta etapa, Urb. Huertización de San Miguel, Urb. Huertización Fundo San Miguel, Urb. Pando 7ma etapa, Urb. Paulo VI, Urb. San Miguelito, Urb. Santa Eulalia, Urb. Udima, Urb. Yamilé. Cuadrante: Av. Universitaria, Jr. Ayacucho, Jirón San Martín, Av. Lima.

Sectores: Sector 46

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 9 de junio | 10:00 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 9 de junio | 10:00 p. m.

Corte de agua en Ate

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: Urb. Los Ángeles de Vitarte

Sectores: Sector 173

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 9 de junio | 1:00 p. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 9 de junio | 11:50 p. m.

Corte de agua en Ate este 9 de junio

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: Asoc. Hijos de Apurimac I a VI etapa, A.H. El Pedregal, APV. El Portal de Santa Clara, Asoc. Jazmines de Santa Clara, A.H. Las Lomas de Santa Clara, Asoc. Residencial Santa Clara, Urb. El Paraíso de Santa Clara, Urb. Real de Santa Clara.

Sectores: Sector 158

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 9 de junio | 9:00 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 9 de junio | 9:00 p. m.

Corte de agua en Miraflores

Motivo: Ejecución de empalme

Localidades / Áreas afectadas: Urb. Santa Cruz Cuadrante: Av. Angamos Oeste, Av. Santa Cruz, Av. General Córdova, Parque Mora.

Sectores: Sector 50

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 9 de junio | 12:00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 9 de junio | 11:00 p. m.

Corte de agua en Los Olivos

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: A.H. Ex Trabajadores de la Hacienda Santa Luzmila, A.H. Municipal 2, A.H. El Olivar Pro, A.H. Los Solitarios, APV. Infantas, APV. José C. Mariátegui, APV. Resid. California, APV. San Miguel, Asoc. Prop. y Posesionarios Ex Fundo Santa Luisa, Urb. La Estrella, Urb. Pro 4to sector I etapa, Urb. Pro 5to sector I etapa, Urb. Pueblo Infantas, Urb. Puerta del Sol, Urb. Reforma Agraria, Urb. José de San Martín, Urb. Santa Luisa 1ra etapa, Urb. Santa Rosa de Infantas.

Sectores: Sector 85

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 9 de junio | 12:00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 9 de junio | 8:00 p. m.

Vecinos no tendrán servicio de agua potable este martes 9 de junio.

Corte de agua en San Juan de Lurigancho