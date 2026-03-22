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¡Nueva campaña GRATUITA de RENIEC! Accede al DNI sin costo este 23 de marzo: ¿Quiénes se benefician?
RENIEC confirma nuevo evento de DNI gratis para vecinos y vecinas de un distrito limeño. Conoce AQUÍ los requisitos, beneficiarios y más.
¿Todavía no tramitas tu Documento Nacional de Identidad (DNI) en versión electrónica? Si es así, no puedes desaprovechar la oportunidad de participar en la nueva campaña que ofrece el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) para cierto sector de ciudadanos.
PUEDES VER: Actualiza tu DNI antes de las Elecciones: Reniec extiende horario de atención hasta las 7:45 p. m., ¿en qué sedes?
Desde hace varios meses que la entidad encargada ha venido generando diversas iniciativas con la finalidad de que los peruanos puedan obtener su documentación a menor precio o hasta de manera gratuita. Esta vez, se hará realidad un nuevo evento en colaboración con la Municipalidad Distrital de Santa Rosa.
"No dejes pasar esta oportunidad. Tener tu DNI es tener identidad, seguridad y acceso a un mejor futuro.", indica el mensaje compartido en su página oficial de Facebook, que acompaña la información del anuncio de la campaña.
Según lo indica el comunicado en la plataforma oficial de la comuna, los vecinos y vecinas interesados en gestionar su DNI electrónico o recogerlo tras haber hecho la diligencia en jornadas anteriores, podrán acercarse al punto de encuentro establecido. AQUÍ conocerás mayores datos.
Día y hora de la iniciativa de DNI GRATIS
El evento está programado para este lunes 23 de marzo, y el horario será desde las 10:00 a.m. extendiéndose hasta las 12:30 p.m.
¿Quiénes acceden al DNI gratis?
La campaña indica que solo podrán acceder a esta jornada gratuita, los menores de 17 años y adultos mayores de 60 años de edad.
¿Dónde será la campaña?
Esta actividad que ofrece el DNI sin pagar ni un solo sol, estará llevándose a cabo en la siguiente ubicación: Asociación Olla Común Las Damas del Golf: arbolefa calle Los Álamos MZ B1 Lote 1, dentro del distrito de Santa Rosa.
RENIEC confirma campaña de DNI gratis este 23 de marzo / FOTO: Municipalidad de Santa Rosa
Beneficios del DNI electrónico 3.0
- Más seguro contra falsificaciones
- Permite firma digital legal
- Facilita trámites en línea
- Tiene tecnología NFC
- Es más resistente y duradero
- Sirve para servicios digitales futuros
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