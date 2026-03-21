¡Buena noticia para Lima y regiones! RENIEC atenderá en HORARIO ESPECIAL este 22 de marzo para recojo de DNI
RENIEC ofrece la opción de recoger el DNI en algunas oficinas habilitadas especialmente para este servicio durante los fines de semana.
¡Atención, ciudadanos en Lima y regiones! A raíz de la alta demanda que está presentándose en los trámites a poco de llevarse a cabo las Elecciones Generales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha confirmado que este domingo 22 de marzo habrá atención extraordinaria en algunas de sus sedes.
Por medio de sus redes sociales, la entidad anunció que este domingo 22 de marzo, los peruanos tendrán la opción de acudir a algunas oficinas para recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI) y así tenerlo listo para lo que será la próxima jornada electoral.
Aunque ahora se autorizó el voto con DNI vencido o por vencer, hay muchas diligencias que ya se encuentran en proceso y por esto, si gestionaste tu documentación y aún no has ido por ella, AQUÍ te contamos en qué podrás hacerlo durante este fin de semana. Revisa los puntos seleccionados.
Oficinas de RENIEC se habilitan para entrega de DNI antes de las Elecciones Generales / FOTO: RENIEC
Oficinas de RENIEC con horario especial este 22 de marzo
Algunas oficinas de Reniec en Lima, Cajamarca, Áncash y otras regiones estarán abiertas desde las 08.15 a.m. hasta la 13.45 p.m. Conoce a continuación cuáles se han establecido.
- PIURA: Calle Libertad Nº 568
- LA LIBERTAD: Avenida Víctor Larco N° 1096. Urb. Vista Alegre
- LA LIBERTAD: Jirón Plaza de Armas S/N
- LA LIBERTAD: Calle Luis de La Puente Uceda Nº 1120
- CAJAMARCA: Avenida Pablo Casals Mz. A Lt. 6 Urb. Los Cedros
- CAJAMARCA: Jirón Gabriel Aguilar Nº 1657. 2do piso.
- CAJAMARCA OR CAJAMARCA Jirón Del Comercio Nº 633
- SAN MARTIN OR TARAPOTO Jirón Jiménez Pimentel N° 280
- LORETO OR IQUITOS Jirón Próspero Nº 201
- ANCASH AG NUEVO CHIMBOTE Mz. 74-75 Lt. 1 del Centro Cívico de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
- ANCASH PAP CARHUAZ Avenida La Merced Nº 100
- ANCASH OR SANTA Jirón Enrique Palacios Nº 504-506 esquina con Jr. Ladislao Espinar Nº 401
- JUNIN OR HUANCAYO AVENIDA MARISCAL CASTILLA Nº 1801
- AYACUCHO OR HUAMANGA Jirón San Martin Nº 473, 475, 477 y 477A
- AREQUIPA OR AREQUIPA Calle San Juan de Dios N° 122 y Santo Domingo N° 101
- TACNA OR TACNA Calle Deustua Nº 173
- LIMA OR INDEPENDENCIA Calle Los Andes Nº 486 Urb. Industrial Panamericana Norte
- LIMA OR MIRAFLORES Avenida Ernesto Diez Canseco N° 230
- LIMA OR JESUS MARIA Jirón Talara N° 130-132-134 y 136 Jesús Maria
- LIMA OR SAN BORJA Avenida San Luis N° 1673 Urb. Jacaranda II
- LIMA OR SANTA ANITA Avenida Los Eucaliptos Nº 947, Urbanización Universal
- LIMA OR CERCADO DE LIMA Jirón Nicolás de Piérola N 545
- LIMA OR SAN MARTIN DE PORRES Avenida Eduardo de Habich Nº 590 - 592 con Pedro Paulet N° 589
- LIMA OR SAN JUAN DE MIRAFLORES Avenida Guillermo Billinghurst N° 767 – 769 Mz. F Lote 18 Urb. SJM Parcela D
- LIMA OR SAN JUAN DE LURIGANCHO Avenida Las Flores Lote 1 Mz. G Urb. Canto Grande Unidad 7
- LIMA OR PUENTE PIEDRA Jirón Ricardo Palma Nº 241
- ICA OR ICA Avenida San Martin N° 1366 Mz. M-02 Lt. 035. Urb. San Isidro
- HUÁNUCO MAC HUÁNUCO Jirón Independencia N° 1601, Centro Comercial Real Plaza, Primer Piso
- HUÁNUCO OR HUÁNUCO Jirón 28 de Julio N° 825
- PASCO OR PASCO Centro Comercial "Sector Dos de San Juan Pampa Edif. 4 Tienda 3 San Juan-Yanacancha
- CAJAMARCA OR JAÉN Calle Mariscal Ureta Nº 915
- AMAZONAS OR CHACHAPOYAS Jirón Ortiz Arrieta 1135- 1137
- UCAYALI OR PUCALLPA Jirón 09 de Diciembre N° 378 y Tacna Nº 891 Mz. 07 Lt. Acumulado 1-B, independiente.
¿Cómo saber si el DNI está listo para recoger?
Antes de ir a las oficinas y solicitar la entrega de tu DNI, primero debes consultar en el LINK oficial que te indicará si está ya finalizado su proceso: https://serviciosportal.reniec.gob.pe/cetdnipi/inicio.htm
Estados del trámite de DNI
- Iniciado: Trámite ingresado
- En proceso: Muestra el estado dividido en etapas del 1 al 6
- En agencia: Al 100% de proceso, el DNI ya se encuentra en Centro de Atención del RENIEC
- Entregado: Ya recogiste tu DNI
- Observado/Anulado: Si fue observado, debes contactar con la asistente virtual por WhatsApp: al número 990182569. También, puedes comunicarte al teléfono (01) 315-2700 o al (01) 315-4000, anexo 1900.
