CONFIRMADO | ONPE habilita opción para CONSULTAR locales de capacitación si eres miembro de mesa

Si fuiste uno de los elegidos para participar como miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026, entonces es clave que sepas sobre los locales de capacitación que ya se han confirmado por medio de la página oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Todos los ciudadanos mayores de 18 años en el Perú, se están alistando para lo que serán los comicios el próximo domingo 12 de abril, ya que es un día clave para el territorio en el que se elegirán cargos de Presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y titulares del parlamento andino.

En medio de este escenario, los miembros de mesa ya empezaron a capacitarse vía virtual con el material que se ofrece en la plataforma de la ONPE, pero también tendrán que estar al tanto del inicio de las jornadas presenciales.

Miembros de mesa deben capacitarse para las Elecciones Generales 2026 / FOTO: ONPE

Como se sabe, los locales de votación ya están seleccionados y se pueden consultar a través de la web oficial. Por otro lado, para los miembros aún faltaba activarse era la opción de verificar qué centros serán habilitados para las reuniones de instrucción presencial y ahora oficialmente ya se puede elegir el local más cercano al domicilio.

¿Cuándo son las capacitaciones virtuales?

Para los miembros de mesa, ya sean presidentes, secretarios, tercer miembro o suplentes, las capacitaciones han sido programadas para los domingos 29 de marzo y 5 de abril.

De manera que aquellos peruanos que tengan este cargo bajo su responsabilidad, deberán acercarse a uno de los locales autorizados para poder recibir las indicaciones en miras a las Elecciones Generales 2026.

La información más reciente de la ONPE señala que cada mesa de sufragio estará integrada por tres miembros titulares y seis suplentes, los cuales tendrán que haberse preparado de manera correcta para ejercer la labor.

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