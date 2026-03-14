CONFIRMADO | Locales de votación cambiaron a poco de las Elecciones Generales: consulta AQUÍ si fuiste afectado

Las Elecciones Generales 2026 están programadas para llevarse a cabo durante el próximo domingo 12 de abril de 2026. Sin embargo, en medio del camino hacia la fecha, se ha confirmado un cambio importante en algunos locales de votación ya establecidos.

Aunque desde hace unas semanas se activó el LINK oficial de consulta para saber en qué centro te corresponde sufragar, lo cierto es que ahora las cosas han cambiado tras un nuevo anuncio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el Perú.

De acuerdo a ÚLTIMA INFORMACIÓN brindada por la entidad, miles de electores deberán acudir a centros de votación distintos a los que se habían comunicado en un inicio, ya que las ubicaciones fueron alteradas debido a un escenario complejo en determinados puntos.

ONPE confirma cambio en locales de votación

En vista que se han realizado inspecciones técnicas por el personal electoral en los centros de sufragio, se identificaron lugares que no tienen las condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad que se piden para poder instalar las mesas respectivas.

ONPE cambió algunos locales de votación a poco de las Elecciones Generales / FOTO: ONPE

Así pues, varios locales fueron declarados como no aptos para los comicios que ya vienen, esto debido a riesgos estructurales. La situación ha obligado a los encargados a anunciar la modificación de determinados recintos que ya estaban designados.

Según se sabe, en ciertos casos las instalaciones se encontraban en obras de remodelación, por otro lado, había otros inmuebles con daños ocasionados por sismos registrados durante el último semestre del año 2025.

¿Cómo consultar el nuevo local de votación?

Son aproximadamente 33,000 ciudadanos los que registraron cambios en su local de votación, y si eres uno de los elegidos, entonces recibirás un correo electrónico con la información detallada.

Asimismo, la ONPE permite que los usuarios puedan verificar dónde les tocará votar el próximo 12 de abril ingresando a la plataforma oficial. AQUÍ te dejamos el LINK.