¡Atención, miembro de mesa! ONPE hace IMPORTANTE ADVERTENCIA a poco de las Elecciones Generales

Los peruanos se alistan para lo que serán las Elecciones Generales 2026, programadas para el próximo domingo 12 de abril. Ante ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha decidido compartir ÚLTIMA INFORMACIÓN que será clave para la realización de la jornada en unas semanas.

Aquellos elegidos que ejercerán la labor de miembro de mesa en los comicios, ya fueron seleccionados por la entidad encargada durante el pasado sorteo, y ahora que todos tienen conocimiento del puesto que se les ha asignado, será necesario conocer qué responsabilidades deben ser consideradas.

En este marco, la ONPE ha publicado una nueva advertencia por medio de sus redes sociales, la cual está dirigida a estos ciudadanos que estarán a cargo de las mesas el día de las próximas votaciones en las que se decidirán cargos de presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y titulares del parlamento andino.

ONPE lanza comunicado

El anuncio de la ONPE vía plataforma web de Facebook, hace un llamado a los miembros de mesa a poder ingresar a la página oficial para instruirse por medio de las capacitaciones virtuales ya disponibles.

"¡La cuenta regresiva para el 12 de abril ya empezó! Si fuiste elegido miembro de mesa y aún no te capacitaste, estás a tiempo. Ingresa a #ONPEduca y prepárate para cada etapa de la jornada.", dice el mensaje compartido.

Miembros de mesa deben capacitarse antes de las Elecciones Generales 2026 / FOTO: ONPE

¿Cómo ingresar a las capacitaciones de ONPE?

Para poder visualizar el material de capacitación que se ha dispuesto por la ONPE, solo deberás acceder al LINK oficial: https://capacitate.onpe.gob.pe/ciudadano/auth y luego colocar lo que se solicita en los recuadros en blanco, que es tu número de DNI con tu fecha de nacimiento.

Estas actividades ofrecen también materiales descargables que complementarán la preparación y que serán útiles para el día de la elección. Puedes entrar a la web a través del celular, computadora o tablet, sin problemas.

Cronograma de capacitación presencial

Además de las capacitaciones ONLINE, se ha programado dos jornadas nacionales de capacitación a miembros de mesa que se dará en modalidad presencial los domingos 29 de marzo y 5 de abril en locales de votación específicos.

¿Cuánto te pagan por ser miembro de mesa?

Los miembros de mesa que no asistan o se retiren antes de finalizar el evento, recibirán una multa de 275 soles. Asimismo, la ONPE ha ratificado que los individuos que cumplan con la jornada completa recibirán una compensación económica de 165 soles y un día de descanso laboral no compensable.