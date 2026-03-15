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ONPE cambió de locales de votación: LINK para saber dónde te corresponde tras reasignación
La ONPE ha confirmado que algunos ciudadanos ya no tienen el mismo local de votación que se había asignado desde un inicio.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha confirmado que algunos ciudadanos tendrán que volver a revisar la ubicación de sus centros de sufragio, ya que en las últimas horas se anunció un cambio de locales tras revisión actual que se realizó en determinados puntos.
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Esta variación que se registró en las sedes, tuvo origen después de que el organismo electoral haya realizado una verificación exhaustiva para comprobar que los locales ya establecidos para los comicios, estén en las condiciones adecuadas para recibir a los votantes.
Frente a este escenario, es clave que cada elector pueda consultar nuevamente el LINK oficial de la ONPE para enterarse si hubo o no cambios en el local que ya se le había asignado desde un principio. Te detallamos más información en las siguientes líneas.
Votantes deberán consultar local de votación antes del 12 de abril / FOTO: ONPE
¿Cómo saber si me cambiaron el local de votación?
Se ha indicado que 33 000 ciudadanos serán afectados con este cambio, y para su conocimiento, se les enviará un correo electrónico desglosando los datos del nuevo lugar asignado y las razones de la decisión tomada.
LINK para consultar local de votación
Puedes verificar tu recinto de votación a través del LINK autorizado por la ONPE, que es el siguiente: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/.
Ya estando en la plataforma, el usuario solo debe ingresar el número de DNI para conocer el local, la dirección exacta y la mesa donde sufragará y el número de orden.
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