¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Generales 2026? Este es el monto confirmado por la ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se alista para dejar todo listo a pocos meses de las Elecciones Generales 2026, las cuales están programadas para realizarse el próximo domingo 12 de abril. En esta jornada, se escogerán cargos de: presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y titulares del parlamento andino.

En medio del desarrollo de los comicios que se viene dando en las últimas semanas, también crece la interrogante sobre la multa por no ejercer el derecho al voto, pues muchos ciudadanos están a la expectativa de saber qué consecuencias traerá el hecho de no acudir al centro a marcar su cartilla para elegir a los nuevos representantes.

Como en todos los procesos de sufragio, se ha establecido un nuevo monto que deberán pagar los ciudadanos si es que no votan. Además, hay otra cifra que también se debe conocer, la cual será impuesta para aquellos que hayan sido seleccionados como miembros de mesa en el sorteo de la ONPE.

¿Cuál es la multa por no votar en 2026?

Lo cierto es que, a diferencia del monto que se exige por no cumplir con el deber de miembro de mesa, este no tiene una cantidad determinada, sino que responde únicamente al nivel que tenga el distrito en cuanto a la clasificación del Sisfoh.

Para los distritos considerados como pobre extremo, la multa es de S/ 27.50

Si el distrito es considerado pobre, la multa es de S/ 55

Si vives en un distrito considerado no pobre, la multa es de S/ 110

¿Qué pasa si no pago mi multa electoral?

Aquellos que no paguen la multa que se les ha colocado, estarán prohibidos para realizar procesos judiciales o administrativos. Además, no podrán realizar actos notariales, estarán impedidos de inscribirse en cualquier programa social, no podrán obtener brevete ni salir del país o realizar ningún acto respecto a su estado civil (matrimonio, divorcio, etc.). Finalmente, no podrán ser nombrados como funcionarios públicos.

¿Cuál es la multa por incumplir labor de miembro de mesa?

En el caso de que un miembro no firme la hoja de asistencia, decida antes del término oficial de la jornada, llegue tarde o simplemente no ejerza la función, se le debe sancionar con una multa de S/ 275.

¿Cuánto cuesta presentar 'tacha' en las Elecciones Generales 2026?

Si es que se registran motivos justificados por los que no se pueda ejercer la función, entonces viable presentar las justificaciones respectivas. Este trámite tiene un valor de S/ 15,80 y debe realizarse frente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dentro de los siguientes tres días hábiles contados a partir de la publicación de la lista provisional.