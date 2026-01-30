¿Te tocó ser miembro de mesa? Estos son todos los beneficios que recibirás por ejercer el cargo en abril 2026

Este domingo 12 de abril de 2026 se llevarán a cabo las Elecciones Generales 2026, y miles de ciudadanos ya se encuentran averiguando más sobre el desarrollo de los comicios durante estos últimos días, pues el pasado jueves 29 de enero se llevó a cabo una importante acción para el avance del proceso.

Hablamos del sorteo de los miembros de mesa, el cual se realizó con la finalidad de que los individuos elegidos puedan ir preparándose para la labor que tendrán que ejercer en la jornada electoral, principalmente porque en pocas semanas se hará la primera capacitación para los seleccionados.

Desde horas de la tarde del 29 de enero, los peruanos ya tienen la opción de ingresar a la plataforma oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para consultar con su Documento Nacional de Identidad (DNI) si es que les corresponde ser parte de la mesa electoral o no.

Ya sea como presidente, secretario o suplente, la página web de la ONPE te informa con detalle si fuiste uno de los escogidos en el sorteo, y además, coloca los nombres de quienes conforman el equipo completo para las próximas votaciones, según el número de mesa que te haya tocado. Frente a esto, es importante conocer que por cumplir con este deber, los miembros recibirán determinados beneficios.

Beneficios por ser miembro de mesa

Los miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026 son beneficiados con una compensación económica de 165 soles, monto que responde al 3% de la UIT actualmente, y un día de descanso no compensable en el sector público y privado.

¿Cómo saber si soy miembro de mesa?

Abre tu navegador y escribe www.onpe.gob.pe o entra directamente a consultaelectoral.onpe.gob.pe.

Haz clic en el botón "Conoce tu local de votación y si eres miembro de mesa"

Coloca tu número de DNI en el campo solicitado. Coloca el código de seguridad (captcha) si aparece en pantalla.

Haz clic en "Consultar" y espera unos segundos mientras el sistema procesa la información.

Ahora visualizarás tu local de votación, dirección, número de mesa y si eres miembro de mesa titular o suplente.​

Las funciones de los miembros de mesa y suplentes en las Elecciones Generales 2026