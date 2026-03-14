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Temblor HOY, sábado 14 de marzo EN VIVO en Perú: reporte del IGP sobre el epicentro y magnitud

Revisa el informe del Instituto Geofísico del Perú sobre la actividad sísmica de hoy. Además, conoce el epicentro y magnitud de los eventuales temblores.

Angie De La Cruz
Revisa dónde se registró el último sismo en Perú este sábado 14 de marzo y su magnitud.
Revisa dónde se registró el último sismo en Perú este sábado 14 de marzo y su magnitud. | Composición: Líbero/ ChatGPT
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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informa los últimos sismos de magnitud que se registran en el país durante la jornada de este sábado 14 de marzo. Por ello, en esta nota podrá acceder a toda la información de los temblores que ocurren en Perú, que se encuentra en una zona altamente sísmica debido a la interacción de placas tectónicas en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico.

Revisa dónde se registró el último sismo en Perú este viernes 13 de marzo, según IGP.

PUEDES VER: Temblor del viernes 13 de marzo en Perú, según IGP: dónde fue el epicentro y magnitud del último sismo

Seguimiento de temblores hoy, sábado 14 de marzo: últimos temblores según IGP

08:19
14/3/2026

¡Bienvenidos a la cobertura de hoy!

En este espacio compartiremos la información de IGP sobre los últimos movimientos telúricos en el Perú para hoy, sábado 14 de marzo.

¿Qué hacer durante un temblor?

Durante un temblor es fundamental mantener la calma y actuar con rapidez para proteger la vida. Los especialistas del Instituto Geofísico del Perú recomiendan ubicarse en zonas seguras dentro de la vivienda, como junto a columnas, muros estructurales o debajo de mesas resistentes, y alejarse de ventanas, objetos que puedan caer o cables eléctricos.

Si te encuentras en la calle, lo mejor es desplazarte hacia espacios abiertos y lejos de edificios, postes o árboles. Asimismo, se aconseja no usar ascensores, mantener una mochila de emergencia a la mano y seguir las indicaciones de las autoridades hasta que pase el movimiento sísmico.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe incluir artículos básicos que permitan a una persona o familia mantenerse a salvo durante las primeras horas o días después de un desastre natural, como un sismo. Según recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, esta mochila debe contener agua potable, alimentos no perecibles (enlatados o galletas), linterna con pilas, radio portátil, botiquín de primeros auxilios, mascarillas, artículos de higiene personal, manta o ropa de abrigo, dinero en efectivo y copias de documentos importantes.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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