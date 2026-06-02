¿Se aleja de Universitario? Huracán puso la mira en flamante centrocampista: “Hablan de sondeos”

Universitario de Deportes busca reforzarse para lo que será el Torneo Clausura, por lo que quiere tener los mejores nombres posibles en su plantel. La 'U' tiene previsto realizar una gran purga para liberar cupos y así poder incorporar nuevos talentos que le ayuden a luchar por la Liga 1.

En este contexto, mucho se ha hablado del regreso de Piero Quispe. Sin embargo, también se conoció el nombre de Nicolás Previtali. Este último, que jugó junto a Caín Fara en Atlanta, ha ganado mucha popularidad entre los hinchas por su posible arribo a Ate. No obstante, se conoció que la 'U' no es el único equipo que lo tiene en la mira.

De acuerdo con el periodista argentino Ariel Fernández, Huracán ha puesto en su lista el nombre de Previtali, aunque aclaró que, de momento, no hay nada formal. Se espera que en las próximas semanas se conozcan más detalles.

“Huracán, desde el club no aseguran nada pero desde el entorno del jugador hablan de sondeos. Nicolas Previtalli, capitán de Atlanta, ojo con ese nombre”, fue la información que dio el mencionado periodista.

Huracán puso en la lista a Nicolas Previtali

¿Nicolás Previtali llegará a Universitario?

Como se recuerda, en una edición pasada del programa 'Modo Fútbol', el hombre de prensa José Varela dio detalles sobre la llegada del centrocampista. “Universitario está interesado en un argentino apodado el 'Turco', 30 años, juega de '5' y ha sido compañero de Caín Fara. Es del Atlanta de la Primera Nacional de Argentina. Es Nicolás Previtali”, explicó Varela.

¿Cuántos títulos tiene Nicolás Previtali?

Este es el palmarés que ha coleccionado Nicolás Previtali a lo largo de su carrera: