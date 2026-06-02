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Jugador valorizado en casi medio millón abre la puerta a Universitario: "Es una posibilidad"
El jugador de 26 años ilusionó con sus palabras sobre Universitario y una posible incorporación al club, luego de una primera parte de temporada para el olvido del elenco crema.
Universitario pretende romper el mercado de fichajes de la Liga 1, luego de un Torneo Apertura con muchas desilusiones y, sobre todo, tras quedarse fuera de competición internacional. Es por eso que ya se vienen obteniendo nombres de jugadores que estarían en la órbita del equipo dirigido por Héctor Cúper. Es en este contexto que un jugador ilusionó al hablar sobre su posible fichaje por la ‘U’, pues también se encuentra en la lista de deseados.
Se trata de Adrián Quiroz, jugador de Los Chankas, que ha aparecido como una de las principales prioridades del club para reforzar el mediocampo. Cabe recordar que Quiroz fue formado en el elenco crema y, tras sus buenas actuaciones en el Apertura, ha llamado la atención no solo de Universitario, sino también de Alianza Lima, aunque los cremas tienen prioridad por ser el club donde se formó.
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¿Adrián Quiroz fichará por Universitario?
Quiroz fue convocado por Mano Menezes para lo que serán los amistosos de la selección peruana contra Haití y España, por lo que, antes de partir junto a la delegación peruana hacia Estados Unidos, el volante fue consultado sobre el cuadro estudiantil.
"(¿Lo de la 'U' es una posibilidad?) Sí, es una posibilidad (¿Te gustaría volver?) Sí, totalmente", fueron las palabras de Quiroz para Inka Digital TV, con las que ilusionó a la hinchada, pues dejó abiertas las puertas para sumarse a la ‘U’ en la segunda parte de la Liga 1.
Adrián Quiroz fue convocado por la selección peruana
Sobre su reciente convocatoria a la selección peruana, Quiroz manifestó que atraviesa un buen momento y que asume este llamado con gran compromiso. Destacó, además, que su objetivo es dejar en alto el nombre del Perú cada vez que le toque representar a la Bicolor.
"La verdad que agradecido por la oportunidad. A demostrar nuevamente", declaró ante la prensa.
Valor de Adrián Quiroz
El centrocampista actualmente tiene un valor de 400 mil euros, de acuerdo con cifras extraídas del portal Transfermarkt.
Valor de Adrián Quiroz
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