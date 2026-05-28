Caín Fara puede ser clave para que Universitario fiche a campeón de la Copa Sudamericana

Universitario de Deportes buscará una mejor versión para lo que será la segunda parte del torneo peruano y es debido a esto que, para luchar el Torneo Clausura, deberán realizar mejores fichajes de los que ya hicieron a inicios de temporada. Pues, como se sabe, de los cuatro refuerzos que llegaron con Javier Rabanal, el más relevante y que cuenta con continuidad es Caín Fara.

Tras su llegada a Ate procedente de Atlanta, se ha consolidado en la saga central de la ‘U’. Por ello, sería clave que el elenco estudiantil remeciera el mercado fichando a un jugador del que Fara tiene positivas palabras, pues lo tuvo como compañero, ilusionando así a la hinchada crema.

Caín Fara puede ser clave para que Universitario rompa el mercado con refuerzo extranjero

Como se sabe, la ‘U’ tiene previsto realizar fichajes para esta segunda parte del año y uno de los nombres que ha sonado con fuerza es el del argentino Nicolás Previtali, pivote de 30 años que actualmente se encuentra en Atlanta disputando la segunda división argentina.

Ahora bien, ¿qué relación tiene Caín Fara con el posible fichaje de Nicolás Previtali? Cabe recordar que, cuando Fara llegó a la ‘U’, fue entrevistado por los medios de comunicación del club, donde mencionó al jugador en una sección de la entrevista y tuvo palabras positivas sobre el centrocampista. Incluso, lo eligió por delante del reconocido Leandro Paredes, de Boca Juniors.

Caín Fara fue compañero de Nicolás Previtali

Cabe mencionar que, durante la temporada 2024, ambos argentinos fueron compañeros en Atlanta, por lo que mantienen un vínculo cercano. Este nexo podría ser clave para que la ‘U’ tenga facilidades para reforzar el mediocampo con este jugador.

¿Qué títulos ha logrado Nicolás Previtali?