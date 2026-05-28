Universitario quiere dar el golpe y analiza fichaje de destacado volante multicampeón: "Argentino"

Universitario de Deportes no atraviesa su mejor temporada, luego de haber perdido el título del Torneo Apertura y ser eliminado de la Copa Libertadores 2026. Por ello, la directiva ya empezó a moverse en el mercado con el objetivo de evaluar refuerzos para pelear el tetracampeonato de la Liga 1. En ese sentido, trascendió que están interesados en contratar a un volante con un envidiable palmarés.

Universitario analiza fichaje de destacado volante multicampeón

Durante el programa 'Modo Fútbol', el periodista José Varela señaló que pudo conocer detalles sobre los fichajes que planean los merengues para el segundo tramo del año. En ese contexto, sorprendió al revelar que Universitario está interesado en firmar al volante Nicolás Previtali.

El argentino actualmente milita en las filas de Atlanta, de la Primera Nacional de Argentina, donde es uno de los habituales titulares y tiene contrato vigente hasta finales de 2027. En este club coincidió con Caín Fara.

Nicolás Previtali es opción para reforzar la volante de Universitario.

“Universitario está interesado en un argentino apodado el 'Turco', 30 años, juega de '5' y ha sido compañero de Caín Fara. Es del Atlanta de la Primera Nacional de Argentina. Es Nicolás Previtali", fue la información que compartió el hombre de prensa.

Ante ello, el periodista Gustavo Peralta complementó la información de su compañero de panel y fue claro al indicar que está en carpeta, pero que no necesariamente significa que terminará firmando por la escuadra merengue. Esto se debe a que Universitario tiene hasta tres opciones para la volante y la decisión final la tomará el DT Héctor Cúper.

“Es una de las opciones, no significa que va a llegar. La 'U' tiene tres opciones que son de diferente nacionalidad. Uno es argentino, el otro es uruguayo. Hoy le van a poner las posibilidades a Héctor Cúper y ahí verán", complementó el comunicador especializado en tienda crema.

Números de Nicolás Previtali esta temporada

En lo que va de la temporada, Nicolás Previtali ha disputado 11 partidos con la camiseta de Atlanta, sumando 950 minutos en el campo de juego, aunque no registra goles ni asistencias. No obstante, cabe señalar que su labor como pivote es más defensiva.

¿Cuántos títulos tiene Nicolás Previtali?

Este es el palmarés que ha coleccionado Nicolás Previtali a lo largo de su carrera: