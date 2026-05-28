Mauro Cantoro tuvo fría postura sobre rendimiento de Sekou Gassama: “No se puede…”

La reciente eliminación de Universitario de la Copa Libertadores, tras el empate ante Tolima, sigue generando repercusión. Esta vez, Mauro Cantoro, exreferente del club, habló sobre la actualidad de los cremas y afirmó que hay jugadores que no están bien físicamente y, pese a ello, fueron piezas de recambio.

El 'Toro' apuntó especialmente a Sekou Gassama y César Inga, al considerar que son futbolistas que no están en el nivel necesario que exige Universitario.

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Mauro Cantoro tuvo fría postura sobre el rendimiento de Sekou Gassama

Las primeras palabras de Cantoro fueron acerca de las expectativas que se tenían para el partido contra Tolima. "Fue un partido pobre para las expectativas de este calibre, dónde creo que debes jugar de otra manera. Hay jugadores que no están bien y fueron recambio porque no habían más. El caso de Inga, Gassama", empezó diciendo durante la transmisión del programa Denganche.

"Créeme que muchas veces opino erróneamente porque defiendo al jugador, pero cuando un equipo está en dificultad, un entrenador debe mirar al costado y decir que intentará algo con otro. Nadie me puede discutir que Cúper pone algunos jugadores porque no tiene otros", complementó.

Aunque reconoció que muchas veces trata de defender a los jugadores, en este caso apuntó directamente contra César Inga y Sekou Gassama, quienes han mostrado un bajo nivel.

“Inga viene de hacer un mal partido contra Moquegua, Gassama créeme que si tuviese un delantero picante, con ganas de entrar, entonces lo haces ingresar 30 minutos antes de acabar. Faltando quince minutos entra y así no se puede".

Por último, el exdelantero señaló que Deportes Tolima cumplió con su trabajo y que Universitario no tuvo ideas claras para generar peligro en el arco rival.

"Tolima hizo su trabajo pero la 'U' ya se notaba que no había cómo ingresar", concluyó.