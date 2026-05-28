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Universitario desata la locura en hinchas y anuncia la firma de ex Alianza Lima: "Garra"
Universitario busca armar un equipo de primer nivel para conquistar el título nacional y confirmó que concretó la firma de una exfigura de Alianza Lima.
Universitario de Deportes sabe que no puede relajarse en el mercado de pases, por lo que analiza profundamente cada una de las posibles incorporaciones para potenciar su plantel de cara a la siguiente temporada de la Liga Peruana de Vóley. En ese contexto, la escuadra crema anunció por todo lo alto la firma de una exfigura de Alianza Lima.
Universitario anuncia la firma de ex Alianza Lima
Se trata de Daniela Muñoz, una de las jugadoras más destacadas del plantel de Universitario Vóley en la última temporada. Debido a su importante rendimiento, la institución crema decidió actuar rápidamente para asegurar su continuidad y mantenerla como una de las piezas clave del equipo.
Recientemente, el club hizo oficial la renovación de la voleibolista por una temporada más, noticia que fue anunciada a través de sus canales oficiales y que generó gran entusiasmo entre los hinchas de las ‘Pumas’.
Universitario Vóley anunció la renovación de Daniela Muñoz para la siguiente temporada
“Una puma con garra inquebrantable. Daniela Muñoz continuará defendiendo la camiseta crema en la próxima temporada de la LPV. ¡Por más objetivos juntos, Dani!”, fue el mensaje que dejó el club mediante sus redes sociales.
Con esta decisión, Universitario Vóley logra conservar a una de sus principales figuras con miras a seguir peleando en los primeros lugares y consolidar un plantel competitivo para la próxima campaña. Ya en esta temporada logró su primer podio en el campeonato, por lo que ahora aspira a quedarse con el título.
Daniela Muñoz y su paso por Alianza Lima
Daniela Muñoz inició su carrera profesional en las filas de Alianza Lima en la temporada 2017, donde tuvo una importante regularidad durante las cuatro temporadas que se mantuvo en el club. Sus actuaciones le permitieron disputar el Sudamericano Sub-20 en 2018 y el Panamericano Sub-21 en 2019.
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