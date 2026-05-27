0

Universitario interesado en delantero que pasó por Alianza Lima: "Hubo contacto..."

Universitario está interesado en un ex Alianza Lima que es recordado con cariño. Los cremas lo quieren como delantero estrella para el Torneo Clausura.

Francisco Esteves
Universitario interesado en delantero muy recordado en Alianza Lima.
Universitario interesado en delantero muy recordado en Alianza Lima. | Foto: Universitario - X.
COMPARTIR

La contratación de Sekou Gassama no dio resultados en Universitario de Deportes, por lo que en tienda merengue buscan a su posible reemplazo con miras al Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En ese sentido, un conocido periodista sorprendió al informar que los cremas están interesados en un talentoso delantero que brilló con los colores de Alianza Lima, donde hasta hoy es muy recordado.

Raúl Ruidíaz sorprendió con mensaje a figura de Universitario.

PUEDES VER: ¿Vuelve? Raúl Ruidíaz sorprendió con mensaje a figura de Universitario: "Espérame"

Según informó Mauricio Loret de Mola en el programa 'Desmarcados', vía DENGANCHE en YouTube, Héctor Cúper quiere en sus filas a un artillero uruguayo que fue subcampeón del fútbol peruano con la camiseta blanquiazul. Actualmente, este jugador milita en el Pari Nizhniy Novgorod de Rusia, club en el que lleva tres goles en 12 partidos disputados hasta la fecha. Nos referimos a Adrián Balboa.

De acuerdo con la información del mencionado comunicador, el campeón de la Recopa Sudamericana con Racing Club está en los planes de Universitario de Deportes: "La ‘U’ se ha interesado en Adrián Balboa, exdelantero de Alianza. Desde Universitario hubo un contacto con el representante del jugador para conocer las condiciones de un posible traspaso. De todas formas, el mercado recién empieza y 'Rocky' sería una de las opciones que maneja la ‘U’".

De esta forma, es posible que pronto veamos a Adrián Balboa con una camiseta totalmente inesperada en la Liga 1, ya que en Perú únicamente defendió los colores de Alianza Lima durante dos temporadas consecutivas. A sus 32 años, el delantero uruguayo cuenta con un precio accesible para los merengues y, por ello, han realizado la consulta necesaria para hacerse con sus servicios. Cuando haya más información, la brindaremos.

Trayectoria de Adrián Balboa

Estos han sido sus clubes:

  • Cerrito
  • Panathinaikos
  • Danubio
  • Liverpool de Uruguay
  • Villa Teresa
  • Sarmiento
  • Patronato
  • Belgrano
  • Alianza Lima
  • Racing de Santander
  • Defensor SC
  • Pereira
  • Unión Santa Fe
  • Racing Club
  • Parí NN
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Sporting Cristal ganó 1-0 de visita y es líder del grupo con Palmeiras por la Copa

  2. Lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante España y Haití

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano