Universitario interesado en delantero que pasó por Alianza Lima: "Hubo contacto..."

La contratación de Sekou Gassama no dio resultados en Universitario de Deportes, por lo que en tienda merengue buscan a su posible reemplazo con miras al Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En ese sentido, un conocido periodista sorprendió al informar que los cremas están interesados en un talentoso delantero que brilló con los colores de Alianza Lima, donde hasta hoy es muy recordado.

Según informó Mauricio Loret de Mola en el programa 'Desmarcados', vía DENGANCHE en YouTube, Héctor Cúper quiere en sus filas a un artillero uruguayo que fue subcampeón del fútbol peruano con la camiseta blanquiazul. Actualmente, este jugador milita en el Pari Nizhniy Novgorod de Rusia, club en el que lleva tres goles en 12 partidos disputados hasta la fecha. Nos referimos a Adrián Balboa.

De acuerdo con la información del mencionado comunicador, el campeón de la Recopa Sudamericana con Racing Club está en los planes de Universitario de Deportes: "La ‘U’ se ha interesado en Adrián Balboa, exdelantero de Alianza. Desde Universitario hubo un contacto con el representante del jugador para conocer las condiciones de un posible traspaso. De todas formas, el mercado recién empieza y 'Rocky' sería una de las opciones que maneja la ‘U’".

De esta forma, es posible que pronto veamos a Adrián Balboa con una camiseta totalmente inesperada en la Liga 1, ya que en Perú únicamente defendió los colores de Alianza Lima durante dos temporadas consecutivas. A sus 32 años, el delantero uruguayo cuenta con un precio accesible para los merengues y, por ello, han realizado la consulta necesaria para hacerse con sus servicios. Cuando haya más información, la brindaremos.

Trayectoria de Adrián Balboa

Estos han sido sus clubes: