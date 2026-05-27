Universitario de Deportes sufrió uno de los golpes más duros de la temporada tras haber sido eliminado de toda competencia internacional, luego de empatar ante Deportes Tolima y quedar en el último lugar del grupo B de la Copa Libertadores 2026. Luego de este resultado, se conoció que hay tres jugadores con opciones de dejar el equipo.

¿Qué jugadores no seguirán en Universitario tras quedar eliminados de la Copa Libertadores?

El golpe de la eliminación ha generado gran molestia en la hinchada y ha llevado a que la dirección deportiva empiece a analizar medidas serias en su plantel. En ese escenario, evalúan la continuidad de algunos futbolistas. Según informó el periodista de Líbero Manuel Gonzalo Menéndez, se trata de Sekou Gassama, Miguel Silveira y José Rivera.

De acuerdo con lo señalado por el comunicador, hasta este tramo de la temporada, el senegalés y el brasileño son quienes más posibilidades tendrían de salir de Universitario. Esto ya que se trata de jugadores con un cuestionado rendimiento y a las constantes críticas que han recibido por parte de la hinchada.

Gassama, Sivelira y el 'Tunche' son los jugadores que pueden dejar Universitario tras eliminación en Libertadores.

“En este momento, Sekou Gassama y Miguel Silveira son los jugadores que se alejaran de Universitario. Se vienen más salidas en Ate”, fue la información que compartió el comunicador en su cuenta de ‘X’.

Mientras que el caso del 'Tunche' sigue siendo complejo, pues el jugador tiene contrato vigente con Universitario hasta final de la presente temporada y su continuidad dependería de la decisión del DT Héctor Cúper. Aunque sus recientes ausencias en la lista de convocados han despertado muchos rumores sobre una posible salida.

Héctor Cúper confirmó que buscarán fichajes para el Torneo Clausura

Tras la eliminación, el entrenador de Universitario, Héctor Cúper, aseguró que el equipo intentará incorporar refuerzos para la segunda parte de la temporada, por lo que mantendrá una reunión con la directiva en los próximos días.

"Buscaremos incorporar jugadores, aunque todavía no hubo una conversación profunda, solo un primer repaso. En los próximos días nos centraremos en ver dónde podríamos mejorar con alguna incorporación”, indicó el técnico.