Conmebol sorprende con fuerte sanción contra Universitario por partido de Copa Libertadores

Universitario de Deportes quedó oficialmente eliminado de la Copa Libertadores 2026 luego de empatar sin goles ante Deportes Tolima. Los cremas sufrieron uno de los golpes más duros de la temporada y ahora los hinchas se preocupan tras conocer que, previo a este encuentro, la Conmebol comunicó una severa medida contra la escuadra de Ate.

¿Por qué Conmebol sancionó a Universitario?

Mediante su portal oficial, la Conmebol informó sobre una sanción contra Universitario tras el partido ante Coquimbo Unido por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores.

Según el documento emitido por el ente sudamericano, el club crema fue hallado responsable de infringir el artículo 11.2, inciso q, del Código Disciplinario de la Conmebol, apartado relacionado con los principios de conducta que deben cumplir los integrantes de las instituciones participantes.

Conmebol anunció sanción contra Universitario por partido ante Coquimbo Unido

En concreto, la acusación apunta a daños materiales ocasionados durante la visita de la ‘U’ a Chile para enfrentar al ‘Pirata’. Esto quedó reflejado en la resolución, donde también se especificó que el club deberá asumir el pago por la reposición de una cenefa dañada en el estadio.

De la misma forma, la Conmebol emitió una advertencia tanto para Universitario como para el extécnico Jorge Araujo debido al retraso registrado en el inicio del segundo tiempo del encuentro.

¿Qué sanción impuso Conmebol a Universitario?

Las medidas impuestas contra Universitario son económicas y no deportivas. Sin embargo, representan un importante desembolso para la institución merengue. Por los daños ocasionados durante el compromiso ante Coquimbo Unido, la Conmebol sancionó al club con una multa de 5 mil dólares.

Además, dispuso que la 'U' asuma el pago de 72,50 dólares por concepto de “reposición de la cenefa dañada” en el recinto deportivo chileno. De esta forma, los cremas deberán pagar la suma de 5072,50 dólares. Cabe señalar que este monto será descontado automáticamente de los ingresos que el club reciba por derechos de televisión y patrocinio provenientes de la Conmebol.