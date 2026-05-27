Jairo Concha dejó fuerte mensaje tras la eliminación de Universitario: "Hoy me toca..."

¡Sorpresa! Jairo Concha ha sido uno de los pilares de Universitario de Deportes en los últimos años, por lo que los hinchas se han encariñado absolutamente con él. Sin embargo, a raíz de la eliminación del cuadro crema en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026, el mediocampista merengue dejó un fuerte mensaje a través de sus redes sociales. Te contamos todo a continuación.

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Resulta que este 27 de mayo es el onomástico del volante de la selección peruana, por lo que la 'U' le dedicó un emotivo mensaje. No obstante, el futbolista nacional no se encuentra feliz en este cumpleaños y así lo expresó a través de una contundente publicación, donde se disculpó con la afición y reveló cómo actuará de ahora en adelante. Recordemos que a los de Ate únicamente les queda el Torneo Clausura de la Liga 1.

“Hoy me toca pasar un cumpleaños diferente. El año pasado fue uno de los más lindos de mi vida y hoy, pues, lamentablemente es difícil celebrarlo de la misma manera por el momento que estamos viviendo, duro, que no me imaginaba estar pasando a esta altura de la temporada, porque nos preparamos pensando en lograr los objetivos del club en este semestre y no conseguimos ninguno”, comenzó indicando Jairo Concha en su cuenta oficial de Instagram.

El mensaje de Jairo Concha.

“Toca ser autocrítico, dar la cara y darnos cuenta en qué estamos fallando para dar vuelta a la situación y volver a dejar a la ‘U’ donde ha estado estos últimos 3 años”, agregó el mediocampista de Universitario de Deportes, quien aseguró que cambiarán drásticamente de chip para intentar salir campeones del Torneo Clausura y disputar la final de la Liga 1 2026 ante Alianza Lima, que se hizo con el Apertura.

¿Cuál es el valor de Jairo Concha?

Actualmente, y según Transfermarkt, Jairo Concha tiene un valor de 1,60 millones de euros en el mercado de transferencias y es la cotización más elevada que ha alcanzado a lo largo de su carrera profesional. Desde que llegó a Alianza Lima en 2021, y luego a Universitario en 2024, su precio no ha dejado de aumentar.