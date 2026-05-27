Edison Flores confiesa verdad de futbolista de la 'U' tras eliminación en Copa: "No ha entrenado"

Universitario de Deportes quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 tras empatar sin goles ante Deportes Tolima. Los cremas no solo quedaron fuera de este certamen, sino que tampoco lograron el tercer lugar que los clasificara a los playoffs de la Sudamericana. Ante este panorama, Edison Flores tomó la palabra para expresar su sentir por este mal momento, pero sorprendió al referirse a un futbolista del primer equipo.

Edison Flores se refirió a futbolista de Universitario

Resulta que el popular Orejas fue consultado sobre José Rivera, luego de que no fue considerado para este partido trascendental de los cremas. Flores fue claro al decir que no ha conversado con el jugador, pero que está de acuerdo con que tomó una actitud errónea que ahora afronta a su manera.

Fuera de ello, el referente merengue sabe la calidad de jugador que es el Tunche para Universitario de Deportes, por lo que espera que pronto se una a los entrenamientos del primer equipo, ya que está ausente por la sanción del club.

“¿He conversado con José Rivera? Con el Tunche, no. No he podido conversar con él. Él está tocado, ahora no ha entrenado regularmente con nosotros. Seguramente en los próximos días va a estar con nosotros. ¿Se equivocó con su actitud? Sí, claramente. Él lo sabe. Asumió, pero es parte de la frustración que tenemos por esta situación. Él tiene que ponerse bien y sabemos la calidad de jugador que es“, manifestó Edison Flores.

(VIDEO: Jax Latin Media)

José Rivera fue sancionado por Universitario

Debido a un video que se filtró, en el que José Rivera tiró la camiseta de Universitario y luego la pateó ante la mirada de los hinchas, la institución deportiva sancionó al futbolista y lo dejó fuera de los siguientes partidos. Además, Héctor Cúper no lo ha considerado para este choque trascendental, por lo que se especula sobre si el atacante desea permanecer en tienda crema.