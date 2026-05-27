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¿Indirecta? Reyna dejó dolido mensaje tras no sumar minutos con Universitario en Libertadores: "Entiende"

Luego de que Universitario fuera eliminado de la Copa Libertadores, Bryan Reyna sorprendió en sus redes sociales al publicar un dolido mensaje.

Antonio Vidal
Bryan Reyna dejó dolido mensaje. Foto: composición Líbero/CREMA1924/IG
Bryan Reyna dejó dolido mensaje. Foto: composición Líbero/CREMA1924/IG
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Luego de la eliminación de Universitario de Deportes de la Copa Libertadores, las reacciones no se hicieron esperar y uno de los protagonistas fue Bryan Reyna, quien sumó minutos en el último partido ante Tolima.

Mediante sus redes sociales, el ‘Picante’, fiel a su estilo, publicó un post que muchos hinchas interpretaron que se trataba del presente que vive en la ‘U’, pues desde su llegada a Ate, los entrenadores no le han brindado los minutos que el jugador esperaba.

Un saludo a todos los que están luchando una batalla que nadie entiende o conoce. Mantente fuerte y no te detengas”, fue la frase que el extremo publicó mediante redes sociales.

Bryan Reyna dejó dolido mensaje

Bryan Reyna dejó dolido mensaje

¿Cómo le va a Bryan Reyna en Universitario?

Durante la presente temporada, Bryan Reyna solo ha podido disputar ocho partidos: seis en el Torneo Apertura y dos en la Copa Libertadores.

¿Hasta cuándo es el contrato de Bryan Reyna con Universitario?

Como se sabe, el ‘Picante’ se encuentra cedido en la ‘U’, con una opción de compra, por lo que su contrato se extiende hasta finales de año. Por ello, el elenco crema deberá evaluar su fichaje una vez que finalice el préstamo.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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