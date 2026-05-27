DT de Deportes Tolima dio rotundo calificativo sobre Universitario tras eliminarlo: "Era un..."

Universitario de Deportes tuvo una noche de terror en su último duelo ante Deportes Tolima. Los cremas empataron sin goles y terminaron eliminados no solo de la Copa Libertadores 2026, sino que también quedaron fuera de la Copa Sudamericana. Tras este resultado, el DT Lucas González se pronunció en conferencia de prensa y se animó a dar una impactante opinión sobre la ‘U’.

DT de Deportes Tolima dio rotundo calificativo sobre Universitario

Luego del pitazo final en el Estadio Monumental, el entrenador de Deportes Tolima habló ante los medios y fue consultado por su valoración sobre la clasificación de su equipo y, al mismo tiempo, por haber dejado a Universitario fuera de toda competencia internacional. Al respecto, el DT Lucas González destacó la dificultad del resultado.

El técnico explicó que era muy complicado enfrentarse a un plantel de la envergadura de la U, que además cuenta en sus filas con un entrenador de prestigio internacional como Héctor Cúper, por lo que consideró que se trataba de un desafío importante, aunque lograron resolverlo con éxito.

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"Recuerdo tres adversidades, venimos de perder tres partidos, era difícil venir a enfrentar a un excelente equipo, con no solo un excelente entrenador, sino un entrenador icónico que marcó una generación. Era un reto enorme para mi y los chicos. La particularidad de este partido es que inicia con el resultado que te mete a octavos de final. Intentamos quitarles la pelota y cuando tú la tienes, ellos no la pueden tener", señaló.

DT de Deportes Tolima expresó su felicidad por la clasificación

Del mismo modo, el técnico de Deportes Tolima mostró su orgullo por el rendimiento de sus jugadores y dejó claro que no era una hazaña sencilla, sobre todo por el escenario y la necesidad del rival.

"Los chicos lo hicieron muy bien, estoy orgulloso de ellos. Es un honor ser entrenador de Deportes Tolima y representar a mis jugadores, presidente y directivos. Parece fácil, pero no lo es. Parece fácil salir y tener la pelota en un campo como este y eso hace que el partido sea el que nosotros queremos", complementó el estratega.