- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cienciano vs Juventud
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla de Cienciano
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Fichajes Vóley
DT de Deportes Tolima dio rotundo calificativo sobre Universitario tras eliminarlo: "Era un..."
El técnico de Deportes Tolima, Lucas González, sorprendió con un rotundo concepto sobre Universitario tras eliminarlo de la Copa Libertadores.
Universitario de Deportes tuvo una noche de terror en su último duelo ante Deportes Tolima. Los cremas empataron sin goles y terminaron eliminados no solo de la Copa Libertadores 2026, sino que también quedaron fuera de la Copa Sudamericana. Tras este resultado, el DT Lucas González se pronunció en conferencia de prensa y se animó a dar una impactante opinión sobre la ‘U’.
PUEDES VER: Héctor Cúper tomó firme decisión con jugadores de Universitario tras eliminación: "Se van"
DT de Deportes Tolima dio rotundo calificativo sobre Universitario
Luego del pitazo final en el Estadio Monumental, el entrenador de Deportes Tolima habló ante los medios y fue consultado por su valoración sobre la clasificación de su equipo y, al mismo tiempo, por haber dejado a Universitario fuera de toda competencia internacional. Al respecto, el DT Lucas González destacó la dificultad del resultado.
El técnico explicó que era muy complicado enfrentarse a un plantel de la envergadura de la U, que además cuenta en sus filas con un entrenador de prestigio internacional como Héctor Cúper, por lo que consideró que se trataba de un desafío importante, aunque lograron resolverlo con éxito.
Video: Inka Digital TV
"Recuerdo tres adversidades, venimos de perder tres partidos, era difícil venir a enfrentar a un excelente equipo, con no solo un excelente entrenador, sino un entrenador icónico que marcó una generación. Era un reto enorme para mi y los chicos. La particularidad de este partido es que inicia con el resultado que te mete a octavos de final. Intentamos quitarles la pelota y cuando tú la tienes, ellos no la pueden tener", señaló.
DT de Deportes Tolima expresó su felicidad por la clasificación
Del mismo modo, el técnico de Deportes Tolima mostró su orgullo por el rendimiento de sus jugadores y dejó claro que no era una hazaña sencilla, sobre todo por el escenario y la necesidad del rival.
"Los chicos lo hicieron muy bien, estoy orgulloso de ellos. Es un honor ser entrenador de Deportes Tolima y representar a mis jugadores, presidente y directivos. Parece fácil, pero no lo es. Parece fácil salir y tener la pelota en un campo como este y eso hace que el partido sea el que nosotros queremos", complementó el estratega.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. Lunes a Sábado (10% Descuento * )
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90