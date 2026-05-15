0
EN VIVO
Previa de Universitario vs Atlético Grau

Mauro Cantoro se deshizo en elogios ante figura extranjera que firmó por Universitario: "Liderazgo"

El referente crema Mauro Cantoro sorprendió al destacar las virtudes de un importante elemento extranjero que firmó contrato con Universitario para esta temporada.

Angel Curo
Mauro Cantoro se deshizo en elogios ante figura extranjera que firmó por Universitario
Mauro Cantoro se deshizo en elogios ante figura extranjera que firmó por Universitario | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes no tuvo su mejor desempeño en esta temporada, lo que lo llevó a quedar fuera de la pelea por el Torneo Apertura 2026. Sin embargo, el club apunta a destacar en el Clausura y encaminarse al tetracampeonato. Precisamente, el exdelantero Mauro Cantoro sorprendió al destacar a un extranjero que firmó por los merengues.

Revelan que campeón en Argentina suena para firmar con Universitario en el Clausura

PUEDES VER: Revelan que campeón en Argentina suena para firmar con Universitario en el Clausura: "Contrato"

Mauro Cantoro elogió a figura extranjera que firmó por Universitario

Durante la emisión del programa 'Desmarcados', del canal de YouTube Denganche, el retirado futbolista Mauro Cantoro no dudó en pronunciarse tras la presentación de Héctor Cúper como nuevo director técnico de la escuadra merengue y en remarcar sus características.

Según indicó el 'Toro', la llegada del experimentado técnico argentino a Universitario es vital, ya que tiene el cartel para imponer su idea de juego dentro del plantel sin ser cuestionado y destaca por su liderazgo en los equipos a los que dirigió a lo largo de su carrera.

Video: Denganche

"Si hay alguien que puede venir, dar un golpe sobre la mesa y decir: ‘se cambia esto y se acabó, no me cuestionen nada’, sin que nadie le diga nada, es Héctor Cúper. Desde el liderazgo, él puede tomar las decisiones que quiera", señaló el exdelantero de la ‘U’.

De esta forma, Héctor Cúper empieza a recibir la aceptación de diversos referentes de Universitario tras su llegada al banquillo y ha despertado gran entusiasmo por mejorar el rendimiento del equipo en el Torneo Clausura.

Héctor Cúper se pronunció sobre el sistema de juego de Universitario

El técnico argentino señaló que buscará adaptarse al equipo y viceversa. En esa línea, fue contundente al remarcar que buscará evaluar al plantel y modificar ciertos aspectos, pero descartó imponer un sistema de juego que no convenza a los jugadores.

"Como dije antes, me voy a adaptar, pero también se van a tener que adaptar a mí. Si acá da resultados, bueno sigamos con eso, y en algunos lugares haremos modificaciones, pero la adaptación debe ser de ambas partes. Lo peor que puedo hacer es imponer algo (sistema) si no veo el convencimiento de parte de los jugadores, manifestó.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Copa de la Liga 2026: Grupos, fixture de los partidos y formato del torneo

  2. Javier Rabanal dio fuerte calificativo a Héctor Cúper tras su llegada a Universitario: "Una..."

  3. Revelan que campeón en Argentina suena para firmar con Universitario en el Clausura: "Contrato"

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano