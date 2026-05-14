Este jueves 14 de mayo se realizó el sorteo de la Copa de la Liga. Universitario, uno de los equipos llamados a protagonizar el campeonato, ya conoce a sus rivales. El cuadro crema quiere aprovechar el torneo para trabajar en la idea futbolística de Héctor Cúper y llegar de la mejor manera al segundo semestre de la temporada.

Grupo de Universitario en la Copa de la Liga 2026

GRUPO D Universitario Atlético Grau Pirata FC

Fixture de Universitario en la Copa de la Liga 2026

Primera fecha: Pirata FC vs. Universitario

Segunda fecha: Descansa

Tercera fecha: Universitario vs. Atlético Grau

Calendario de Universitario en la Copa de la Liga 2026

La primera fecha se realizará entre el 11 al 15 de junio. La segunda jornada el 18 al 22 de ese mes y la última fecha será el 25 hasta el 29 del mencionado mes.

Copa de la Liga 2026: cuándo empieza y premio

Se confirmó que la Copa de la Liga iniciará el 11 de junio. El ganador del campeonato recibirá un reconocimiento económico y dos puntos en la tabla acumulada para la temporada 2027.

¿Dónde ver los partidos de Universitario de la Copa de la Liga 2026?

La transmisión de los partidos de Universitario en la Copa de la Liga 2026 estará a cargo del canal de YouTube de Bicolor+.