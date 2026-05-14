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Grupo de Universitario en Copa de la Liga 2026: fixture, rivales y calendario de partidos
Revisa el grupo de Universitario de Deportes en la Copa de la Liga 2026. Fixture de los partidos y rivales del cuadro crema.
Este jueves 14 de mayo se realizó el sorteo de la Copa de la Liga. Universitario, uno de los equipos llamados a protagonizar el campeonato, ya conoce a sus rivales. El cuadro crema quiere aprovechar el torneo para trabajar en la idea futbolística de Héctor Cúper y llegar de la mejor manera al segundo semestre de la temporada.
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Grupo de Universitario en la Copa de la Liga 2026
|GRUPO D
|Universitario
|Atlético Grau
|Pirata FC
Fixture de Universitario en la Copa de la Liga 2026
- Primera fecha: Pirata FC vs. Universitario
- Segunda fecha: Descansa
- Tercera fecha: Universitario vs. Atlético Grau
Calendario de Universitario en la Copa de la Liga 2026
La primera fecha se realizará entre el 11 al 15 de junio. La segunda jornada el 18 al 22 de ese mes y la última fecha será el 25 hasta el 29 del mencionado mes.
Copa de la Liga 2026: cuándo empieza y premio
Se confirmó que la Copa de la Liga iniciará el 11 de junio. El ganador del campeonato recibirá un reconocimiento económico y dos puntos en la tabla acumulada para la temporada 2027.
¿Dónde ver los partidos de Universitario de la Copa de la Liga 2026?
La transmisión de los partidos de Universitario en la Copa de la Liga 2026 estará a cargo del canal de YouTube de Bicolor+.
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