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Alianza Lima vs Cienciano por Torneo Apertura

Alianza Lima se 'sacó' de encima a un rival directo en la lucha por el Torneo Apertura 2026

Alianza Lima recibió una gran noticia, ya que se sacó de encima a un rival directo en la lucha por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Francisco Esteves
Alianza Lima se 'sacó' de encima a un rival directo.
Alianza Lima se 'sacó' de encima a un rival directo. | Foto: Alianza Lima - X.
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Alianza Lima es el principal candidato a salir campeón del Torneo Apertura 2026, ya que marcha primero y depende de sí mismo para llevarse el título de la Liga 1. En ese sentido, los blanquiazules acaban de sacarse de encima a uno de sus rivales directos en la lucha por el campeonato.

Alianza Lima quiere ser campeón del Torneo Apertura 2026.

PUEDES VER: ¿Alianza Lima será campeón del Torneo Apertura 2026 si vence a Cienciano en Cusco?

Como sabemos, Chankas y Cienciano son los principales peligros para el cuadro de Matute. No obstante, también estaba Universitario de Deportes en la pelea, aunque un poco más retrasado. Ahora, el elenco merengue salió oficialmente de la disputa por el primer certamen de la temporada.

Resulta que, tras haber perdido 1-0 con Atlético Grau en el Estadio Monumental de Ate, con gol de Raúl Ruidíaz, la 'U' quedó a ocho puntos de Alianza Lima a falta de solo dos fechas para que culmine el Torneo Apertura. Es decir, con únicamente quedan seis unidades por disputar y es imposible, matemáticamente, que alcancen a los de La Victoria.

Universitario de Deportes, Liga 1

Universitario salió de la lucha por el Torneo Apertura.

Con ello, ahora únicamente están en la lucha Chankas y Cienciano, pero si vencen este sábado al cuadro imperial también lo sacarán de la pelea por el certamen nacional, ya que habrá una diferencia de siete puntos. Por tal motivo, es primordial para los íntimos vencer en Cusco.

Alianza Lima vs. Cienciano: hora y dónde ver

Alianza Lima visitará a Cienciano en Cusco hoy, sábado 16 de mayo, desde las 17.45 horas de Lima, Perú. Asimismo, la transmisión del partido será por L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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