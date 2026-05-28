‘Chiquito’ Flores dio fuerte calificativo a Diego Romero tras rendimiento en la 'U': “Sobrevalorado”

¡Lo dijo todo! En una reciente edición del programa ‘Entre Palos’, se conversó sobre la portería de Universitario, sobre todo tras el partido ante Tolima por Copa Libertadores, donde estuvo bajo los tres palos Diego Romero, una decisión de Héctor Cúper que sorprendió, pues muchos consideraban que debía estar Miguel Vargas, debido a que venía siendo el titular del equipo.

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Durante la conversación, se recordó a Sebastián Britos en competición internacional y se comparó con el presente en el arco de la ‘U’.

“(…) Comienza ganando River, pero después de eso (Sebastián) Brito sacó de todo. Diferencial en el arco y la ‘U’ no puede tener bajo los tres palos a un tipo que se muere de nervios contra un equipo que sale a defenderse”, se empezó comentando.

Ante este comentario, ‘Chiquito’ señaló lo siguiente: “Gracias, gracias, porque yo sé que en equipo grande hay arqueros y arqueros”.

En este sentido, el exportero complementó su explicación al señalar que no se debió dejar en el banquillo a Vargas.

“En el buen momento de un arquero tiene que estar tapando, no le puedes regalar minutos a un arquero que no te va a dar seguridad. Ahora, él ha venido con bombos y platillos, como el arquero del futuro. Ya mucha huevada le están haciendo porque ya tiene veintitantos.”

Pero esto no fue todo, sino que, ante la pregunta sobre si considera a Romero sobrevalorado, Flores afirmó que sí: “¿Para ti es sobrevalorado?. Sí, tiene razón, tiene razón”.

Además, recomendó prestar al golero a otro equipo para que pueda ir ganando experiencia. “Ojo que en la ‘U’ yo prefiero que lo presten un rato a un equipo de acá de Perú donde sea titular, para que evolucione”.

Por su parte, Erick Delgado también dio su punto de vista y señaló que no le pareció el cambio de Romero por Vargas.

“Yo más me voy por el tema de que me pareció injusto lo de Vargas con Romero, pero después yo no voy a decir… para mí ninguno de los dos ha sacado ventaja sobre el otro como para decir: ‘Oye, este es indiscutible y este no’. Después, no, pero Romero sí ha tenido errores feos. En cambio, Vargas tampoco”.

