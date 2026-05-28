0
EN VIVO
Previa Sporting Cristal vs Cerro Porteño

‘Chiquito’ Flores dio fuerte calificativo a Diego Romero tras rendimiento en la 'U': “Sobrevalorado”

¡No se guardó nada! ‘Chiquito’ tuvo un fuerte calificativo hacia Diego Romero tras ser titular por encima de Miguel Vargas ante Tolima por la Libertadores.

Antonio Vidal
'Chiquito' Flores cuestionó a Diego Romero. Foto: composición Líbero/Entre Palos/IG
'Chiquito' Flores cuestionó a Diego Romero. Foto: composición Líbero/Entre Palos/IG
COMPARTIR

¡Lo dijo todo! En una reciente edición del programa ‘Entre Palos’, se conversó sobre la portería de Universitario, sobre todo tras el partido ante Tolima por Copa Libertadores, donde estuvo bajo los tres palos Diego Romero, una decisión de Héctor Cúper que sorprendió, pues muchos consideraban que debía estar Miguel Vargas, debido a que venía siendo el titular del equipo.

Alex Valera y la gran deuda que mantiene en Copa Libertadores. Foto: composición Líbero

PUEDES VER: Alex Valera y su gran deuda con Universitario en Copa Libertadores que desilusiona a la hinchada crema

Durante la conversación, se recordó a Sebastián Britos en competición internacional y se comparó con el presente en el arco de la ‘U’.

“(…) Comienza ganando River, pero después de eso (Sebastián) Brito sacó de todo. Diferencial en el arco y la ‘U’ no puede tener bajo los tres palos a un tipo que se muere de nervios contra un equipo que sale a defenderse”, se empezó comentando.

Ante este comentario, ‘Chiquito’ señaló lo siguiente: “Gracias, gracias, porque yo sé que en equipo grande hay arqueros y arqueros”.

En este sentido, el exportero complementó su explicación al señalar que no se debió dejar en el banquillo a Vargas.

En el buen momento de un arquero tiene que estar tapando, no le puedes regalar minutos a un arquero que no te va a dar seguridad. Ahora, él ha venido con bombos y platillos, como el arquero del futuro. Ya mucha huevada le están haciendo porque ya tiene veintitantos.”

Pero esto no fue todo, sino que, ante la pregunta sobre si considera a Romero sobrevalorado, Flores afirmó que sí: “¿Para ti es sobrevalorado?. Sí, tiene razón, tiene razón.

Además, recomendó prestar al golero a otro equipo para que pueda ir ganando experiencia. “Ojo que en la ‘U’ yo prefiero que lo presten un rato a un equipo de acá de Perú donde sea titular, para que evolucione”.

Por su parte, Erick Delgado también dio su punto de vista y señaló que no le pareció el cambio de Romero por Vargas.

Yo más me voy por el tema de que me pareció injusto lo de Vargas con Romero, pero después yo no voy a decir… para mí ninguno de los dos ha sacado ventaja sobre el otro como para decir: ‘Oye, este es indiscutible y este no’. Después, no, pero Romero sí ha tenido errores feos. En cambio, Vargas tampoco”.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Sporting Cristal ganó 1-0 de visita y es líder del grupo con Palmeiras por la Copa

  2. Lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante España y Haití

  3. Universitario quiere dar el golpe y analiza fichaje de destacado volante multicampeón: "Argentino"

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano