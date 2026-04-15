Miguel Vargas tuvo firme opinión sobre Gassama tras pifias en derrota de la 'U': "Siento que..."

El rendimiento de Sekou Gassama sigue generando una ola de críticas. Tras el partido entre Universitario de Deportes y Coquimbo Unido, muchos hinchas cremas se molestaron con Javier Rabanal por incluir a Gassama como titular, y esto se notó cuando fue sustituido, ya que recibió abucheos por parte de los seguidores de la ‘U’.

En ese sentido, tras el compromiso, Miguel Vargas se pronunció sobre estas pifias, saliendo en defensa del delantero. El guardameta crema señaló que el español-senegalés se esfuerza mucho y de la mejor manera, por lo que no comparte estas reacciones.

Miguel Vargas y su opinión sobre Sekou Gassama tras pifias

El arquero de Universitario de Deportes afirmó que el delantero de 30 años se esfuerza al máximo por el equipo. En ese sentido, cuestionó las pifias de los hinchas merengues durante el partido de Copa Libertadores.

“No estoy de acuerdo. Siento que todos nos esforzamos y dejamos todo dentro la cancha. Nadie quiere hacerle mal al equipo y él se esfuerza de la mejor manera. No estoy de acuerdo con la reacción”, fueron las palabras de ‘Manotas’ en zona mixta.

Vargas dolido tras derrota de Universitario

En otro momento, el portero se mostró dolido por la derrota ante el elenco chileno, señalando que tuvieron desatenciones defensivas que les costaron el partido.

“Dolido por la derrota, por cómo se da el partido, siento que fuimos dominadores y debido a desatenciones en la parte defensiva, terminamos perdiendo”, empezó diciendo.

Aunque, también señaló que no bajarán los brazos y seguirán luchando para superar la fase de grupos.

“Coquimbo vino a hacer su partido, se metieron atrás, salieron de contra y nosotros tuvimos desatenciones en esos centros. El equipo intentó, fue dominador, pero no logramos empatar el partido. Esto sigue, aún no hay nada perdido”.