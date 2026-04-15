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Mr. Peet dejó fuerte opinión sobre Gassama en la U: “Hoy es la piñata de los hinchas”
El rendimiento de Sekou Gassama en la reciente derrota de Universitario fue objeto de críticas, ya que su influencia en el partido fue nula.
El rendimiento de Sekou Gassama en el último partido entre Universitario de Deportes y Coquimbo Unido, que terminó en derrota, fue cuestionado. Javier Rabanal decidió colocar al delantero como titular, a pesar de que no se encontraba en buena forma física. Durante el desarrollo del encuentro, Gassama no fue influyente, por lo que le llovieron críticas tras el partido.
En ese sentido, en una reciente edición de Madrugol, Mr. Peet analizó esta situación, respaldándolo ante las críticas y señalando que no ha sido su culpa haber llegado al club crema.
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Mr. Peet dejó fuerte opinión sobre Gassama en la U
El periodista deportivo fue claro al señalar que Gassama no pidió llegar al club. Sin embargo, reconoció que la hinchada crema le está dando con ‘palo’.
“Pobre Gassama. La verdad es que le han pegado y le siguen pegando. Pobre Gassama, viejo. Hoy es la piñata de los hinchas de Universitario. Gassama no le tocó la puerta, viejo, al hincha de la U. Gassama no le dijo: "Quiero jugar en la U". Gassama es responsabilidad de Barco y de Rabanal. Pero absolutamente Gassama no le tocó la puerta, ni le tocó el timbre, ni le mandó un mail, ni le mandó un WhatsApp: "Quiero jugar en la U, contrátenme"", empezó diciendo Arévalo.
Además, no dudó en apuntar a Javier Rabanal y Álvaro Barco, quienes fueron los que gestionaron su llegada a Ate.
“Eso es responsabilidad de Rabanal y de Barco. Y se dijo en su momento, los resultados aguantan todo. Los resultados aguantaron a Dorregaray, los resultados aguantaron a Churín”, complementó.
¿Cuánto de puntuación obtuvo Sekou Gassama?
Cabe señalar que, tras el partido por Copa Libertadores, la plataforma Sofascore otorgó a Gassama una baja calificación de 6.3, una de las más bajas del equipo junto con la de Miguel Silveira.
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